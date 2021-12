11 Galéria Zdroj: TASR/AP Djokovič je ODPORCOM očkovania: Kvôli tomu má VYNECHAŤ turnaje v Austrálii! FOTO Na 99 percent je jasné, srbský tenista Novak Djokovič nebude hrať na ATP Cup-e v Sydney. Je to signál, že vynechá aj grandslamový Australian Open, ktorý sa koná hneď potom. 25. december 2021 han Tenis

Vakcínu? Ani náhodou

Tvrdí to jeden z členov jeho tímu. Djokovič stále odmieta odpovedať na otázku, či je zaočkovaný proti koronavírusu.

„Je to na 99 percent isté, že Novak na ATP Cup nepôjde. Trénuje tu v Belehrade a rozhodol sa, že turnaj vynechá,“ vyjadril sa jeden z členov tímu. Dôkazom je tento odkaz na Twitteri.

Djokovič by mohol na Australian Open získať rekordný 21. grandslamový titul, no podmienkou účasti v Melbourne je práve očkovanie. Hráčov otec Srdjan už v novembri povedal, že svetová jednotka pravdepodobne podujatie vynechá a organizátorov obvinil z vydierania.

Slová otca

„Čo sa týka očkovania, je to jeho súkromná záležitosť. A nikto nemá právo sa inému vŕtať v súkromí. Novak sa vydierať nenechá, takže tam zrejme hraťnebude. Ja by som na jeho mieste tam nehral. On je môj syn, tak nech si z toho spraví záver každý sám,“ uviedol šesťdesiatročný Srdjan Djokovič v rozhovore pre TV Prva.

FOTO: ilustračné

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24/TASR