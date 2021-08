Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Matovič už ODPOČÍTAVA: Držme si klobúky, bojujeme s DELTOU s holými rukami a bez zbraní Minister financií Igor Matovič sa aktuálne teší nielen z očkovacej lotérie, od ktorej si sľubuje motiváciu ľudí dať sa zaočkovať, najnovšie odpočítava dni do kolektívnej imunity. 3. august 2021 ELA Politika

3. august 2021 ELA Politika Matovič už ODPOČÍTAVA: Držme si klobúky, bojujeme s DELTOU s holými rukami a bez zbraní Minister financií Igor Matovič sa aktuálne teší nielen z očkovacej lotérie, od ktorej si sľubuje motiváciu ľudí dať sa zaočkovať, najnovšie odpočítava dni do kolektívnej imunity.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je aktuálne 2 260 743. Druhú dávku vakcíny už dostalo 1 987 436 ľudí. Zaočkovaná nie je ani polovica národa. V Európe tak patríme medzi najhoršie krajiny, vyše 50 % populácie je aktuálne zaočkovanej aj v Česku, v Nemecku či Taliansku, kde je to 60 %. Igor Matovič je ale zdá sa optimista!

800 dní

Minister financií najnovšie zverejnil status, v ktorom doslova odpočítava počet dní do kolektívnej imunity.

„Posledné dni sa denne podá cca tritisíc vakcín prvoočkovaným. Ak budeme ďalej napredovať takýmto "tempom“, 85 % zaočkovanosť potrebnú pre dosiahnutie kolektívnej imunity dosiahneme cca v októbri 2023… A to za predpokladu, že „tempo“ očkovania sa ešte viac nezníži," uviedol svoje predpovede minister Matovič.

„To znamená len jediné – držme si klobúky, dobrovoľne sme sa rozhodli vtrhnúť do boja s deltou holými rukami a bez zbraní, ktorých máme plné sklady… Lebo veríme, že Slovensko bude mať šťastie a tretia vlna nás obíde. Nuž,“ dodal expremiér.

Medzi okresy s najvyššou zaočkovanosťou patrí Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Pezinok, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Galanta, Žilina, Piešťany, Myjava a Šaľa.

Najnižšiu mieru zaočkovania má Gelnica, Revúca, Poltár, Rimavská Sobota, Kežmarok, Krupina, Lučenec, Detva, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa.

Zaberie lotéria?

Optimisticky to nateraz nevyzerá pri pohľade na čísla v očkovacej čakárni, kde je približne „len“ 8-tisíc ľudí. Približne polovica z nich čaká na jednodávkovú vakcínu Johnson&Johnson, o neregistrovaný Sputnik V má záujem 121 osôb. Na druhú dávku čaká 98-tisíc ľudí.

Igor Matovič v pondelok veľavravne prezentoval, že Slovákov by k očkovaniu mohla dohnať motivácia v podobe očkovacej lotérie. Na očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus sa do pondelka do 15.00 hod. zaregistrovalo 160-tisíc ľudí.

Spresnil, že v nedeľu v tzv. veľkom zlosovaní bude v RTVS vylosovaných päť ľudí, ktorí môžu vyhrať prémiu 100-tisíc eur. „V prípade, ak sa rozhodnú nepozerať televíziu a nezdvihnú telefón, tak budú mať iba základnú výhru 5-krát 1000 eur,“ povedal. Od pondelka do piatka bude podľa neho vylosovaných 125 ďalších „šťastlivcov“, ktorí budú mať alternatívne ceny od 1000 do 10-tisíc eur, každý deň získa päť ľudí po 10-tisíc eur a 20 ľudí po 1000 eur.

V elektronickom losovaní raz týždenne 10-tisíc ľudí získa 100 eur.

Losovať sa začne 15. augusta. Celkom sa podľa Matoviča rozdelí 110-tisíc cien za obdobie 12 týždňov. „Dokopy ceny na očkovaciu prémiu dosiahnu približne 21 miliónov eur,“ dodal.

