2. august 2021 MI Zo Slovenska O očkovaciu lotériu je OBROVSKÝ záujem. Matovič však musí čítať najmä kritiku! Do očkovacej lotérie sa v pondelok do 15.00 hod. prihlásilo asi 160-tisíc ľudí, ktorí by radi získali finančnú výhru v očkovacej lotérii. Igor Matovič však musí čítať najmä kritiku.

Očkovacia lotéria sa spustila na stránke bytzdravyjevyhra.sk s niekoľko hodinovým meškaním. Ministerstvo financií však s hrdosťou oznamuje, že všetky problémy napokon zvládli a ľudia sa už môžu registrovať, aby od 15. augusta získali šancu niečo vyhrať. Mnohí sa však pozastavujú nad viacerými spornými detailami.

Zvládli sme to!

Všetci zaočkovaní ľudia sa už môžu hlásiť do registračného systému očkovacej lotérie. Podľa statusu ministerstva financií je záujem doslova obrovský.

„O očkovaciu prémiu sa do dnešného rána prihlásili desaťtisíce ľudí. Prvý nápor registrácii tak náš systém s prehľadom zvládol,“ uvádza Matovičov rezort.

Cesta k výhre však nie je jednoduchá a už vôbec anonymná. Štát chce, aby sa každý zaočkovaný človek zaregistroval na stránke bytzdravyjevyhra.sk a uviedol tam svoje meno, adresu, rodné číslo, telefónne číslo i emailovú adresu. Má udeliť aj súhlas, aby ho RTVS mohla kontaktovať priamo zo živého vysielania.

„Ja tomu nerozumiem. Dám sa zaočkovať, o čo vlastne v konečnom dôsledku ide. Potom sa mám zaregistrovať, aj keď už som sa raz registroval na očkovanie, takže štát všetky moje údaje má, ale pýta si ich znova,“ pochybovačne to komentuje jeden z užívateľov Facebooku.

Odradí to ľudí?

Dodáva, že táto dvojitá registrácia zrejme odradí mnohých, najmä starších ľudí. Pod statusom ministerstva financií sa hromadia takmer výlučne kritické a nahnevané reakcie. Ľudia tvrdia, že ide o zbytočne vyhodené peniaze, pretože ak sa niekto chce dať zaočkovať, tak to urobí kvôli sebe a nie kvôli peniazom.

Mnohí by radšej tieto milióny eur použili na liečbu chorých pacientov, alebo platy zdravotníkov. Pochybujú o zmysle celej lotérie. „Aj o Sputnik bol najprv obrovský záujem a vieme, ako to dopadlo,“ ironicky pripomína jeden z komentujúcich.

Je to šou!

Najväčší rozruch však vyvoláva podmienka, bez ktorej nie je možné vyhrať najvyššiu prémiu vo výške 100-tisíc eur, ktorá sa bude žrebovať každý týždeň v nedeľu. Výhercovi totiž moderátor zatelefonovuje priamo zo štúdia RTVS a on musí povedať heslo, ktoré odznelo pred pár minútami.

To znamená, že ak chce niekto vyhrať najvyššiu prémiu, musí celú reláciu sedieť prilepený pred televíziou, aby sa dozvedel heslo a ešte aj následne zdvihnúť telefón do 20 sekúnd od zavolania. Inak mu výhra prepadne.

„Ak budem v robote, prípadne inde a nebudem pozerať, nemôžem vyhrať. Čo bude v tej relácii také dôležité, že to musím vidieť?“ Pýta sa jeden zo slušných komentujúcich.

Iní sú oveľa ostrejší a v diskusii lieta veľa vulgarizmov na adresu ministra financií Igora Matoviča, ktorý podľa nich zasa so všetkými vybabral. „Rozumiem, že to robia súkromné rádiá a televízie, keď potrebujú zvýšiť sledovanosť relácie, ale prečo to robiť v RTVS pri očkovacej lotérii? To má byť šou?“ Pýtajú sa viacerí.

Mnohým tiež prekáža, že pri registrácii do očkovacej lotérie musí človek zadať príliš veľa osobných údajov a ešte aj číslo bankového účtu, hoci vopred ešte nevie, či niečo vyhrá.

