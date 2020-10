Dnes o 15:18 ELA Zo Slovenska PRVÝ DEŇ testovania: Vietor ničil stany, poradovník na 8 hodín, upchaté ulice a nervozita

Ako vyzerá prvý deň celoplošného testovania v slovenských mestách a obciach?

Na Slovensku bolo v rámci celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 v sobotu k 10.00 h otvorených viac ako 98 percent odberných miest.

Oznámil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že z celkového počtu 4961 plánovaných odberných miest pre sobotu bolo otvorených 4900. Minister to označil za malý zázrak a úžasný výsledok.

„Prosím ľudí, aby sledovali vývoj situácie a nechodili tam, kde sú odberové miesta preplnené. Máme čas v sobotu a nedeľu (1. 11.),“ skonštatoval.

Minister tak reagoval na obrovský nápor a záujem ľudí o testovanie už od skorých ranných hodín. Prvé kolo celoplošného testovania sa má uskutočniť cez víkend od 7.00 do 22.00 h. Naď preto vyzval občanov, aby si čas rozložili.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti napísal, že takáto funkčnosť odberových tímov znamená, že každý, kto sa chce na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 zúčastniť, sa určite na rad dostane. „Nechoďte na odberové miesta, kde sú veľké rady. Podvečer bude prázdno a v nedeľu ešte viac,“ deklaruje predseda vlády.

Ako to prebieha v krajských mestách na Slovensku? Najdôležitejšie informácie priebežne aktualizujeme.

Bratislavský kraj

Aj v Bratislave sa začalo celoplošné testovanie. Od rána sa tvoria pred školami a úradmi dlhočizné rady, ktoré niekde siahajú až do vzdialeností niekoľkých kilometrov. Pred drive-in odbernými miestami sa tvoria kolóny a doprava je spomalená.

Na Základnej škole Tupolevova sa pre zničenie stanov poveternostnými podmienkami otvorenie odberného miesta predĺžilo. V súčasnosti fungujú všetky interiérové miesta v tejto lokácii.

Podľa informácií priamo z bratislavských ulíc, na niektorých miestach sa testovanie nezačalo presne, ale s oneskorením, chýbali hárky na vypisovanie administratívy.

Potvrdzuje to aj Magistrát hlavného mesta SR na sociálnej sieti. „Testovanie na viacerých odberných miestach zatiaľ nebolo spustené alebo je pozastavené.“ Dôvodom je nedostupnosť evidenčných hárkov alebo certifikátov.

V okresných mestách Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) momentálne fungujú všetky odberné miesta, samosprávy však neodporúčajú v týchto chvíľach vychádzať na testovanie, dôvodom sú dlhé rady a nápory záujemcov na testovanie pri odberných miestach.

V Malackách sa rady tvorili už od začiatku. „Situáciu komplikoval aj nepríjemný dážď, našťastie okolo 8.00 h trochu ustal,“ referovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.

Primátor Senca Dušan Badínsky uviedol, že v súčasnosti na odberných miestach čaká 300 až 500 ľudí.

„Potvrdzuje sa, že dvojdňové testovanie a počet vytvorených odberných miest jednoznačne nestačí na otestovanie všetkých, ktorí sa chcú testovať,“ zdôraznil. Poukázal tiež na to, že takisto bol na viacerých miestach veľký problém so zdravotníkmi.

„Na niektorých miestach boli síce zdravotníci, no nie takí, ktorí majú oprávnenie vykonávať stery a podobné prípady,“ povedal. Samospráva Pezinka odporúča sledovať interaktívnu mapu s informáciami o nápore na jednotlivé miesta.

Na väčšine je momentálne viac ako sto, na niektorých vyše 300 čakajúcich s čakaním 1,5 až dve hodiny. Najhoršia situácia je v rámci vytvoreného miesta pre odber z auta, kde podľa informácií z webu čaká 600 áut, na tomto mieste odhadujú čakanie na tri hodiny.

Košický kraj

Aktualizované 15:17 Počet odberných miest v drive-in na košickom letisku zvýšili, informoval hovorca mesta Vladimír Fabian s tým, že čakacia doba pre záujemcov o celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 je výrazne kratšia.

„Vďaka doplneniu zdravotníckych tímov z vlastných zdrojov v najväčšom drive-in testovacom stredisku na letisku v Košiciach sa nám podarilo skrátiť dobu čakania približne na 45 minút,“ uviedol s tým, že v súčasnosti na tomto mieste testuje 14 tímov, pričom 13 z nich zabezpečilo v plnej réžii mesto. „Vláda nám zabezpečila jeden odberný tím,“ dodal Fabian.

Mesto Košice nemá informácie o tom, že by niektoré odberné miesta na svojom území neotvorili. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian. Podľa neho je čakacia doba na drive-in na letisku približne osem hodín, organizačný tím vracia autá späť.

„Niektoré odberné miesta sme presunuli, ale len v rámci objektov. Dôvody boli organizačné,“ povedal Fabian v súvislosti s otvorením odberných miest pre víkendové celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 na území mesta.

Čo sa týka letiska, kde je desať drive-in odberných miest, záujemcom o testovanie odporúča, aby si aktuálne vybrali iné odberné miesto. „Vojaci otáčajú autá, aby sa už nezaraďovali. Kolóna bola už od siedmej rána od Pereša na letisko,“ dodal.

Autá z veľkého drive-in odberového miesta na košickom letisku pre veľký nápor otáčajú späť, čakacia lehota je až osem hodín.

Magistrát avizoval, že čakacie doby bude zverejňovať prostredníctvom webovej stránky korona.kosice­.sk/spolocna-zodpovednost/. V súčasnosti pri väčšine odberných miest nie sú zverejnené žiadne údaje.

Záujem o testovanie v košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto je veľký. Pre TASR to za túto MČ uviedla Renáta Némethová s tým, že k 14 avizovaným odberným miestam pribudli ďalšie dve v bývalých kasárňach na Bačíkovej ulici.

„Všade sú dosť veľké rady. Napríklad pred štátnym divadlom, historickou radnicou či sobášnou sieňou pri staromestskej radnici,“ povedala s tým, že v súčasnosti záujemcom o celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 odporúča odberné miesta v areáli Mestskej krytej plavárne alebo v priestoroch Štátnej filharmónie Košice – Dome umenia.

V Rožňave je na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 k dispozícii všetkých avizovaných 14 odberných miest. Pre TASR to v sobotu dopoludnia potvrdil primátor Michal Domik s tým, že zdravotníkom sa snažia zabezpečiť stravu.

„Tak ako všade, aj u nás chceli byť niektorí záujemcovia o testovanie medzi prvými, čo je prirodzené. Videl som stáť ľudí v rade aj o šiestej ráno. Ale hýbe sa to,“ povedal s tým, že testovaniu začína priať aj počasie.

Samospráva sa podľa jeho slov aktuálne snaží vyriešiť stravovanie zdravotníkov.

„Našim administratívnym pracovníkom, ktorých sme mali zabezpečiť, sme zabezpečili aj stravu. Neviem ako inde, ale u nás sme zistili, že u viacerých zdravotníkov to nie je vyriešené. Niektorí sa chystajú ísť naobedovať domov,“ povedal Domik s tým, že pracujú na tom, aby mali všetci zdravotníci od mesta v sobotu zabezpečenú minimálne večeru, ako aj obed a večeru počas nedele (1. 11.).

Nitriansky kraj

V Nitre sa celoštátne testovanie na Covid-19 začalo takmer na všetkých odberných miestach o 7.00 hodine ráno. Neotvorilo sa jedno odberné miesto na ZŠ Benkova.

Zmena nastala ja na futbalovom štadióne, kde malo byť pôvodne zriadené aj odberné miesto pre autá tzv. drive-in. Ráno sa však podarilo spustiť len odberné miesto pre peších.

Na Agrokomplexe sú spustené od rána všetky štyri drive-in odberné miesta. Pár hodín od spustenia testovania sú však preplnené. Radnica vyzýva ľudí, aby nechodili na Triedu Andreja Hlinku.

„Drive-in Agrokomplex hlási plné stavy. Nevyužívajte ich už. Odparkujte a choďte pešo do najbližšieho odberného miesta,“ odporúča mesto Nitra.

Drive-iny by mali v tejto chvíli využívať hlavne imobilní, prípadne ZŤP. V nedeľu polícia na drive-in odberné miesta nevpustí vozidlá, v ktorých bude počet ľudí nižší ako 3.

Čakacia doba v Nových Zámkoch na všetkých odberných miestach je 2,5–3 hodiny. Prosia, aby ľudia teraz nechodili a vybrali sa neskôr. Podobne je na tom aj Šaľa, aktuálna čakacia doba v meste je 1,5 až dve hodiny. Zlaté Moravce hlásia veľkú účasť. otvorených je od rána všetkých 11 odberných miest.

Banskobystrický kraj

Zo 68 odberných miest v Banskej Bystrici bolo v sobotu k 7.00 h otvorené len zanedbateľné množstvo z nich. Chýbal zdravotnícky personál. Ľudia, ktorí sa prišli dať otestovať na nový koronavírus, tak vytvárali dlhé rady. Ako pre TASR konštatoval viceprimátor Jakub Gajdošík, otvárali ich postupne a k 9.00 h by už mali fungovať všetky. V súčasnosti ich obchádza krízový štáb mesta.

„Napriek prísľubu, ktorý mesto dostalo od Ozbrojených síl (OS) SR v piatok (30. 10.) neskoro večer, že na všetkých odberných miestach sú zabezpečení zdravotníci, ako aj testovacie sady, od rána sa presviedčame, že to všade tak nie je. Materiál i účasť administratívnych pracovníkov, ktorých mala zabezpečiť samospráva, boli na šiestu hodinu ráno pripravené. Na niektorých odberných miestach momentálne evidujeme až hodinové zdržanie, čo bolo spôsobené práve chýbajúcimi zdravotníkmi zo strany OS SR na požadovanú hodinu,“ reagoval Gajdošík s tým, že práve v čase, keď už mali byť odberné miesta otvorené pre obyvateľov, ešte stále len prebiehalo testovanie zdravotníckeho personálu.

Ako zdôraznil, mesto Banská Bystrica urobilo všetko pre to, aby v spolupráci so Slovenským Červeným krížom dodali zdravotníkov aj do týchto miest.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu vyzýva obyvateľov, aby sa snažili návštevu odberného miesta rozložiť v priebehu celého dňa.

Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa vo Zvolene rozbehlo, na niektorých odberných miestach však ráno chýbali testy. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška. Na odberných miestach, kde armáda ešte čaká na testy, odporúča mesto využiť ktorékoľvek iné odberné miesto.

Celkovo je vo Zvolene 20 odberných miest, na mnohých sú po dva, niekde dokonca tri odberové tímy. Ku každému sú priradené jednotlivé ulice mesta aj s odporúčaným časom, kedy ich obyvatelia môžu prísť.

Zoznam odberných miest nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta. Odkazy informujú nielen o odporúčaných odberných miestach, ale aj o čase, kedy sa môžu prísť počas soboty a nedele otestovať.

Mesto Banská Štiavnica ráno otvorilo všetky odberné miesta pre testovanie na ochorenie COVID-19. „Podarilo sa otvoriť všetky miesta, ktoré sú v plánovanom rozsahu obsadené zdravotníkmi a administratívnymi pracovníkmi. Na viacerých miestach sa podobne ako v iných mestách na Slovensku tvoria rady,“ informuje samospráva na svojom profile na sociálnej sieti.

Na území mesta je k dispozícii desať odberných miest, samospráva ich zoznam zverejnila na sociálnej sieti. Sú medzi nimi napríklad kultúrne centrum, domov mládeže, niekoľko základných a materských škôl či požiarna zbrojnica dobrovoľných hasičov.

Zdravotníkov, ktorí budú vykonávať odbery na testovacích miestach, akútne potrebujú vo viacerých obciach okresu Revúca. Informuje o tom podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý pomáha pri testovaní v obci Muránska Dlhá Lúka.

„Ak viete o voľných zdravotníkoch, potrebujeme ich v okrese Revúca, stále máme neotvorené miesta v spádových obciach. Snažím sa aj ja hľadať touto cestou,“ uviedol v statuse, v ktorom sa zároveň poďakoval ľuďom trpezlivo a pokojne čakajúcim v rade.

Stredné Považie

V okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava otvorili na celoplošné testovanie všetky odberné miesta. TASR o tom informoval prednosta Okresného úradu v Trenčíne Roman Kozáček.

„Veliteľstvo posádky Ozbrojených síl SR v Trenčíne zabezpečuje s výnimkou okresov Partizánske a Prievidza celoplošné testovanie vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja. Trenčianske veliteľstvo informovalo, že z 370 odberných miest v spomínaných okresoch je všetkých 370 otvorených,“ doplnil Kozáček.

Prešovský kraj

V Prešove sa v sobotu ráno podarilo otvoriť všetkých 66 odberných miest. Potvrdil to hovorca mesta Vladimír Tomek. Ako priblížil, vietor poškodil stan na odbernom mieste na Haburskej 9, napriek tomu bolo spustené testovanie v riadnom čase.

Primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko na sociálnej sieti uviedol, že v meste otvorili všetkých 13 odberných miest, pričom na každom mieste je dostatok zdravotníkov. „Záujem o testovanie je veľký. Prosíme, aby ste rešpektovali odporúčaný čas testovania podľa harmonogramu,“ zdôraznil primátor.

Mesto Vysoké Tatry otvorilo v sobotu ráno tri odberné miesta, v Starom Smokovci, v Tatranskej Lomnici a v Tatranskej Polianke, ktoré sú stopercentne vybavené. Uviedol to pre TASR náčelník mestskej polície vo Vysokých Tatrách Miroslav Kolodzej.

„Začali sme testovať ešte pred siedmou hodinou. Momentálny priebeh je veľmi dobrý, ľudia nestoja vo veľkých zástupoch, čakanie nie je enormné, do nejakej hodiny,“ doplnil Kolodzej s tým, že mestská polícia usmerňuje čakajúcich, zabezpečuje verejný poriadok a stará sa aj o cestnú premávku.

Ďalej spolupracuje aj s obvodným oddelením Policajného zboru a s Ministerstvom obrany SR. Vo Vysokých Tatrách je podľa jeho slov situácia zvládnutá. Ochranných pracovných pomôcok majú tiež dostatok.

V nedeľu (1. 11.) otvorí mesto päť odberných miest v Tatranskej Kotline, v Tatranskej Lomnici, v Dolnom Smokovci, v Starom Smokovci a vo Vyšných Hágoch.

Trnavský kraj

Dlhé rady a preťaženosť. Tak odštartovalo celoplošné testovanie v Trnave. “Prosím vás, ak je to možné, nesnažte sa ísť na testy hneď ráno. Všetky odberné miesta sú v tejto chvíli preťažené,” uvádza primátor Peter Bročka na sociálnej sieti.

Webová stránka, na ktorej si môžete pozrieť dané odberné miesto aj s tým, koľko ľudí sa tam práve nachádza, má tiež problémy. “Web je preťažený, ale na každej adrese odberného miesta je minimálne jedno testovacie miesto spustené,” dodáva primátor.

V meste Hlohovec mali všetky odberné miesta otvorené o 9.00 h. Informoval o tom primátor mesta Miroslav Kollár na sociálnej sieti.

„Máme otvorených 17 odberných miest, osemnáste nám armáda zlúčila. V Šulekove urobila v sobotu z dvoch len jedno odberné miesto,“ doplnil primátor.

Mesto zverejnilo aj aktuálnu situáciu na odberných miestach. O 10.00 h bol počet čakajúcich na testovanie od 11 do 150 ľudí a odhadovaný čas čakania sa pohybuje od 30 minút do piatich hodín.

Najlepšia situácia je na odbernom mieste v Centre voľného času Dúha, naopak, najdlhšie odhadovaný čas čakania je v Zdravotnom stredisku Šulekovo. Mesto bude o aktuálnej situácii informovať v dvojhodinových intervaloch od 13.00 h.

Aktuálny stav pred jednotlivými odbernými miestami v meste Senica si ľudia môžu pozrieť prostredníctvom webstránky kolkojetamludi.sk.

Žilinský kraj

V Žiline nezaznamenali na úvod dvojdňového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 žiadne výraznejšie komplikácie a otvoriť sa podarilo všetkých 71 odberných miest.

„Na väčšine miest stáli ľudia už od 6.00 hod. Prví Žilinčania už dostali svoje výsledky a ľudia čakajú pokojne, sú trpezliví a disciplinovaní, dlhú chvíľu si krátia mobilom alebo knihou,“ informuje na sociálnej sieti Mesto Žilina.

Dlhé rady pred odbernými miestnosťami sa tvorili v Čadci. „Radšej teraz u nás v Čadci nechoďte. Všetko je plné. Počkajte radšej ešte doma,“ informuje na sociálnej sieti Marián Kráľ, hovorca mesta.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR