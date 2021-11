Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Matovičova daňová revolúcia: Komu sa oplatí a kto zaplače? Minister financií predstavil zásadné zmeny v daniach, ktoré zabolia najmä drobných živnostníkov. Už dnes sa na internete dohovárajú, ako pravidlá obísť. 30. november 2021 MI Ako ušetriť

Igor Matovič prišiel s veľkými zmenami v systéme daní a odvodov, ktoré sám nazýva revolúciou.

Ak to prejde, zaplačú najmä živnostníci, ktorí by podľa Matovičovho návrhu mali zaplatiť štátu násobne viac. Daňovo-odvodový poradca Jozef Mihál vypočítal, aké vysoké náklady by museli mať, aby sa im Matovičova reforma ešte oplatila.

Tvrdá rana

Dnes platí, že drobní živnostníci s príjmom do stotisíc eur ročne platia 15 % daň z príjmu. Ak nemajú reálne výdavky, môžu si uplatniť paušálne výdavky 60 %, čo je pre nich výhodné.

Týka sa to najmä ľudí, ktorí pracujú hlavou, teda IT špecialisti, dizajnéri, architekti, poradcovia, umelci, novinári, herci či remeselníci a podobne. Pri paušálnych výdavkoch už nemusia viesť účtovníctvo, čo im ušetrí náklady a administratívu.

Igor Matovič navrhuje, aby sa živnostníkom zrušili paušálne výdavky, ale aj nezdaniteľná časť základu dane a naopak zvýšili sa im dane.

Ak si živnostník uplatňuje reálne výdavky a vedie účtovníctvo, zaplatil by po novom na odvodoch 29% a na dani 19%. Ak nemá reálne výdavky, alebo sú len minimálne a viesť účtovníctvo sa mu neoplatí, tak by mal podľa Matovičovho návrhu platiť len jednu zrážkovú daň z príjmu 29%.

Zdroj: Dnes24.sk