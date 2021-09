Zdroj: TASR/Martin Baumann Ceny energií vystrelia hore. Takto môžete ochrániť vašu peňaženku Elektrina i plyn budú na budúci rok drahšie. Priemernej domácnosti môžu výdavky stúpnuť o desiatky eur ročne. Štátny úrad radí, ako platiť čo najmenej. 28. september 2021 MI Ako ušetriť

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ak máte doma nízku spotrebu energie a elektrinu používate len na svietenie a drobné domáce spotrebiče, váš celoročný účet za elektrinu bude na budúci rok vyšší o približne 25 eur.

Lenže ak máte doma aj chladničku, práčku, či umývačku riadu, priplatíte si o viac ako 60 eur a ak používate aj elektrický kotol, vaše výdavky môžu stúpnuť o približne 200 eur ročne. Našťastie existujú overené odporúčania, ako spotrebu energie znížiť.

Žiadna panika

Minister hospodárstva Richard Sulík priznáva, že cena energií pôjde hore. Dôvodom je najmä raketový rast cien na svetových burzách. Zároveň však upokojuje situáciu, že nejde o žiadnu veľkú drámu.

„Priemerná domácnosť si od budúceho roka priplatí za energie približne tri eurá mesačne,“ vyhlásil koncom augusta Richard Sulík na tlačovej konferencii.

Lenže regulačný úrad ÚRSO, ktorý drží ceny energií na uzde, priznáva, že budúci rok prevetrá naše peňaženky. „Výrazné zdraženie ceny elektriny na svetových burzách nedokážeme ovplyvniť,“ uvádza ÚRSO na svojej stránke.

Zároveň však pridáva niekoľko užitočných tipov, ako by sa ľudia mali zariadiť, aby aspoň o niečo zmiernili dopad rastu cien na svoj domáci rozpočet. Môžete tak šetriť nielen svoju peňaženku ale aj životné prostredie.

Uberte stupne

Prvým odporúčaním je prestať prekurovať svoje príbytky. Príliš vysoká teplota znamená nielen príliš vysoký účet za energie, ale aj vysušený vzduch, ktorý oslabuje imunitu vašej nosovej sliznice. Vo výsledku ste potom náchylnejší ochorieť.

„Kúrte v izbách na 20 stupňov, v spálni len na 18 stupňov. Nekúrte, kde netreba,“ odporúča ÚRSO.

Ak máte doma kotol, nastavte termostat na teplú vodu na 60 – 65 stupňov. Zabránite jej prehriatiu a zároveň ušetríte. Teplotné stupne uberte aj pri nastavení práčky a umývačky riadu. Podľa ÚRSO vám úplne stačí režim na 30 stupňov.

Celkovo je vhodné obmedziť počet domácich elektrospotrebičov. Napríklad sušička bielizne je síce praktická, ale šatstvo môžete sušiť aj klasicky na šnúre, čím výrazne ušetríte. „Sušička je žrút energie,“ varuje regulačný úrad.

Do rýchlovarnej kanvice dávajte len toľko vody, koľko potrebujete. Znížite tým čas ohrievania a tým pádom aj spotrebu. Pri varení jedál je dobré využívať kuchtu, ktorá dokáže mäso udusiť rýchlejšie, čím opäť ušetrí spotrebovanú energiu.

Najväčší žrúti energie

Na energetickom účte domácnosti sa najviac podpisujú veľké spotrebiče, ktoré idú často alebo neustále. Napríklad chladnička. Ak ju máte už desať a viac rokov, rozhodne sa oplatí investovať do energeticky úspornejšieho modelu. Okrem toho dbajte na zopár zásad.

Ideálna teplota v chladničke je +5 °C a v mrazničke –18 °C. Zníženie vnútornej teploty o 2 °C znamená zvýšenie spotreby elektriny asi o 15 percent.

Chladnička by sa zároveň mala nachádzať v miestnosti, kde nie je viac ako 19 – 20 °C. Preto dbajte o to, aby nebola umiestnená vedľa rúry alebo radiátora. Jedlo do chladničky nikdy nedávajte teplé a dôležité je aj pravidelné odmrazovanie. Hrubá vrstva námrazy znižuje chladiaci výkon a zvyšuje nároky na spotrebu elektriny.

Centrálny vypínač

Ak je to možné, spotrebiče natvrdo vypínajte alebo vyťahujte zo zásuvky. Dobrým pomocníkom je pritom predlžovačka s viacerými zásuvkami, na ktorej je jeden centrálny vypínač. Jedným ťahom tak môžete vypnúť a zapnúť viacero pripojených spotrebičov.

Využívajte predlžovacie káble s multizásuvkovou lištou vybavenou vypínačom, do ktorých zapojíte súbor spolusúvisiacich spotrebičov napríklad k počítaču alebo televízii. Jedným ťahom tak vypnete všetky prístroje, napríklad na noc.

Typický, stredne veľký starší televízor má príkon 100 W, ak je zapnutý. Po vypnutí diaľkovým ovládačom odoberá v priemere 5 W.

Ak budete sledovať televíziu 1 hodinu denne a v ostatnom čase je v pohotovostnom režime, zaplatíte celkovo viac za spotrebu, keď je televízor vypnutý, než keď je zapnutý. A to už je dosť dobrý argument na jeho úplné vypínanie.

