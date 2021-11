Zdroj: unsplash.com Poistenie psa sa oplatí! Ušetriť môžete stovky eur Liečba u veterinára sa môže vyšplhať na stovky eur. Niektorí psičkári si to nemôžu dovoliť, a tak choré zviera radšej obetujú. Ale nemusí to tak byť. 21. november 2021 MI Ako ušetriť

21. november 2021 MI Ako ušetriť Poistenie psa sa oplatí! Ušetriť môžete stovky eur Liečba u veterinára sa môže vyšplhať na stovky eur. Niektorí psičkári si to nemôžu dovoliť, a tak choré zviera radšej obetujú. Ale nemusí to tak byť.

Pes alebo mačka sú zvyčajne milovanými členmi domácnosti a ich majitelia by pre nich urobili čokoľvek. Lenže ak chlpáč ochorie, účet u veterinára môže byť taký vysoký, že si to skrátka nemôžu dovoliť. Vhodným riešením je poistenie domáceho zvieraťa, ktoré kryje práve liečebné náklady psíka či mačky. A nielen to!

Kuriózny prípad

Pani Jana z Trnavy zažila so svojím kocúrom neuveriteľný príbeh. Muro sa rád prechádzal po balkónovom zábradlí. Pani Jana sa mu v tom snažila brániť, pretože býva na ôsmom poschodí, ale všetko bolo márne. Mačka je skrátka mačka a vychovať sa veľmi nedá.

„Jedného zimného dňa sa kocúr na namrznutom balkónovom zábradlí pošmykol a spadol z výšky dolu. Práve v tej chvíli prechádzala popod balkón matka s kočíkom a Muro spadol rovno na ňu,“ spomína pani Jana pre Dnes24.

Pre kočíkujúcu ženu to bol obrovský šok. Predsa len, nestáva sa každý deň, že na človeka zrazu z neba spadne mačka. Muro bol veľký kocúr s hmotnosťou sedem kilogramov a pri páde z ôsmeho poschodia spôsobil takú ranu, že kočík poškodil. Našťastie sa matke ani dieťaťu nič nestalo, ale žena žiadala od pani Jany finančnú náhradu za poškodený kočík.

„Bola som z toho poriadne otrasená a tá pani odo mňa chcela asi 400 eur, pretože vraj išlo o drahý kočík. Našťastie som v poistnej zmluve domácnosti našla klauzulu, že kryje aj škody spôsobené domácimi zvieratami. Poisťovňa to teda zaplatila,“ dodáva pani Jana.

Bohužiaľ, poistenie sa už nevzťahovalo na ošetrenie nešťastného kocúra. Dlhý pád síce prežil, ale mal vnútorné zranenia a vyžadoval si náročnú operáciu s následnou liečbou. Pani Jana si to ako dôchodkyňa nemohla finančne dovoliť, a tak nechala Mura radšej humánne utratiť.

O poistení, ktoré by zachránilo Murovi život, sa dočítate na ďalšej strane.

Zdroj: Dnes24.sk