Matovičovi ministri ako ZLATÉ RYBKY! Čo dobrého vám chcú splniť v novom roku?

1. január 2021

Oslovili sme členov vlády s otázkami, aké tri želania by splnili Slovensku, keby boli zlatou rybkou. Najčastejšie spomínali to, čo im vlastne musia dať samotní občania - ochotu nechať sa zaočkovať.

Zdroj: TASR/AP

Nový rok je čas bilancovania i veľkých predsavzatí. Členovia vlády sa minulý rok posadili do svojich funkcií, takže toho majú za sebou naozaj dosť a ešte viac pred sebou.

Väčšina z nich si želá koniec pandémie a čo najširšiu vakcináciu Slovenska. Len tak môžeme spoločne definitívne vykrútiť „hnusobe“ krk.

Zlatá ministerská rybka

Keby ste boli zlatou rybkou, ktoré 3 vaše želania by ste radi splnili krajine v roku 2021? Pozrite si najzaujímavejšie odpovede členov vlády Igora Matoviča pre našu redakciu:

Milan Krajniak, minister práce: „Veľa zdravia a koniec pandémie COVIDu 19. Čo najrýchlejšie zotavenie ekonomiky, veľa nových pracovných miest a príležitostí pre ľudí. Veľa porozumenia, spolucítenia a solidarity medzi ľuďmi.“

Andrej Doležal, minister dopravy: „Želám si, aby korektne skončila súťaž na dostavbu tunela Višňové. Verím, že čoskoro začneme s dostavbou celého úseku tak, aby sme ho motoristom odovzdali najneskôr takto o dva roky. Ďalej si želám, aby mal minister financií Edo Heger dostatok peňazí a mohol nám ich vyčleniť na naše cesty a železnice.

A mojím tretím želaním pre našu krajinu je, aby sme boli viac pozitívni, nepodliehali sme negativizmu, nenechali sa prevalcovať zlými správami, hoci chápem, že žijeme v ťažkej dobe. Verím, že vakcína proti korone nám v ďalšom roku dá možnosť neriešiť hrozbu vírusu a budeme sa môcť všetci tešiť z obyčajných vecí, zo slobodného života."

Eduard Heger, minister financií: „Želám si koniec pandémie, masívny reštart ekonomiky a po dlhých mesiacoch fyzického a psychického vyčerpania zdravie a optimizmus v dušiach ľudí.“

Veronika Remišová, vicepremiérka pre informatizáciu: „ Zdravie pre všetkých ľudí na Slovensku, aby nik nebol osamelý, bez priateľov a blízkych. Všetky zločiny a korupcia spravodlivo potrestané. Top školstvo a jedna z našich univerzít medzi najlepšími v Európe.“

Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti: „Aby sme čo najskôr boli všetci očkovaní a nemuseli by sme mať žiadne opatrenia, ktoré súvisia s pandémiou. Druhé želanie je, aby sa k nám nevrátila žiadna ďalšia mutácia vírusu a ak by aj nejaká chcela prísť, tak by otupela očkovaním, ktoré budeme mať. A tretie želanie je, aby sme mali spravodlivejšie Slovensko.“

Ján Budaj, minister životného prostredia: „Iste nie som sám, čo si praje, aby ustúpila pandémia Covid-19, aj pandémia hlúpej iracionality, ktorá ju sprevádza. Pričom tá druhá pandémia je nebezpečnejšou. Ako druhé prianie by som si želal získať vládu pre razantné kroky v oblasti ochrany prírody. Napríklad môžeme dať šancu národným parkom a konečne prestať ich lesy považovať za hospodárske.

Ak mi ešte ostala tretia žiadosť, a vy v redakcii máte linku tam hore, kde sa môže všetko zmeniť, tak nech všetci ten rok prežijeme v mieri, zdraví a v službe tým, ktorí za to stoja."

Branislav Gröhling, minister školstva: „Stačilo by jedno: aby sme zvládli koronakrízu a vrátili sa čo najviac do normálneho života a teda aj, aby sme bezpečne otvorili školy.“

