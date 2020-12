1. január 2021 Zo Slovenska Vrátia sa deti do škôl 11. januára? Minister školstva hovorí, či je to reálne

O spôsobe návratu detí do škôl diskutuje rezort školstva s ministerstvom zdravotníctva, jednotlivými profesijnými organizáciami aj samosprávami.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta , TASR/Jaroslav Novák

Pokiaľ by sa na Slovensku dodržiavali opatrenia, deti by sa do škôl mohli vrátiť od pondelka 11. januára, keď sa im skončia prázdniny. Predchádzalo by tomu testovanie. Avizoval to šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Upozorňuje však, ak sa situácia nezlepší, termín je nereálny.

V prípade pretestovávania učiteľov, žiakov druhého stupňa a ich zákonných zástupcov by išlo podľa Gröhlinga asi o 600-tisíc ľudí.

„Chystáme celý tento proces, ktorý by sa mal spustiť k 8. januáru, ale ak nebudeme dodržiavať opatrenia, nie je reálne uvažovať s týmto dátumom. Nie je možné, aby sme pri týchto číslach uvažovali, že spustíme systém tak, ako je nastavený,“ povedal Gröhling.

Opatrenia, ako nastaviť fungovanie škôl od 11. januára, keď sa skončia prázdniny pri dodržaní základných pravidiel zachovania bezpečnosti a zdravia, chce konzultovať aj s konzíliom odborníkov.

„Ale momentálne rozprávať o tom, čo sa bude diať 11. januára, je ešte veľmi skoro,“ uzavrel šéf rezortu školstva.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR