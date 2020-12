31. december 2020 Filip Chudý Zo Slovenska Vláda schválila prísny LOCKDOWN: Zakazujú sa návštevy, mnohí nepôjdu do práce!

Rok 2021 začne pre Slovensko tvrdým lockdownom. Čo bude zakázané v prvých týždňoch nového roka?

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na Slovensku bude od nového roka 2021 platiť zákaz vychádzania s výrazným zúžením výnimiek. Rozhodla o tom vláda na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní.

Nariadenia platia to od 1. januára 2021 5.00 hod. a má to platiť do 24. januára 2021.

Zakazujú sa návštevy

Zatvárajú sa lyžiarske strediská

Znemožňuje sa hotelom prijať nových klientov. Tí, čo sú už v hoteloch, môžu svoj pobyt dokončiť

Zatvárajú sa kostoly pre verejnosť

Jedlo z prevádzok sa môže brať len so sebou a jesť sa musí mimo prevádzky

Pobyt v prírode bude povolený len v rámci okresu

Zavádza sa pre pracujúcich home office (práca z domu), budú však výnimky

Zúžené výnimky

Na Slovensku bude od 1. januára 2021 5.00 hod. platiť prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára. Rozhodla o tom vláda na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní, podrobnosti uviedli na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí, hlavný hygienik SR Ján Mikas a zástupcovia koaličných strán.

Kabinet výrazne zúžil okruh výnimiek, najzásadnejším je zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline.

Zo zákazu vychádzania majú výnimku len cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, ak nie je možné nariadiť prácu z domu, takisto cesta s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb – potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá, pohonných látok.

Iba v okrese

Taktiež má výnimku cesta do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či na testovanie na nový koronavírus. Vyňatá zo zákazu vychádzania je aj cesta do poisťovne, banky. Povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná.

Povolený ostáva pobyt v prírode, no iba v rámci okresu.

Od polnoci budú zároveň zatvorené všetky lyžiarske strediská. Menia sa aj pravidlá pre hotely, ktoré nesmú prijímať nových hostí, už ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však predĺžiť pohyb. Zatvorené ostanú aj kostoly, nebude možné tiež konzumovať jedlo v exteriéri prevádzok, jedlo si bude možné zobrať len domov.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR/Dnes24.sk