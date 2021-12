Zdroj: TASR/Martin Baumann Mazurek musí Sabakovi zacvakať 20-tisíc eur za ohováranie! Chcú ma ZNIČIŤ, odkazuje poslanec Poslanec NRSR Milan Mazurek musí na základe rozhodnutia sudcu kežmarského okresného súdu zaplatiť infektológovi Petrovi Sabakovi sumu 20-tisíc eur. Suma je za odškodné za ohováranie. 29. december 2021 ELA Zo Slovenska

29. december 2021

Mazurek musí Sabakovi zacvakať 20-tisíc eur za ohováranie! Chcú ma ZNIČIŤ, odkazuje poslanec

Poslanec NRSR Milan Mazurek musí na základe rozhodnutia sudcu kežmarského okresného súdu zaplatiť infektológovi Petrovi Sabakovi sumu 20-tisíc eur. Suma je za odškodné za ohováranie.

O čo v celom prípade išlo? Europoslanec Milan Uhrík na svojom Facebooku zverejnil 22. septembra správu, že lekár Peter Sabaka dostal 28-tisíc eur „ako tichú odmenu za verejné schvaľovanie nezmyselných Covid obmedzení“. Milan Mazurek zase nazval Sabaku „covidovým prorokom".

Sabaka koncom októbra preto zažaloval aj europoslanca a lídra neparlamentného hnutia Republika Milana Uhríka za ohováranie a krivdu a svoje konanie vysvetlil v statuse: „Prípadne získané peniaze by bolo dobré využiť v prospech pacientov s ochorením COVID-19, ktorí trpia aj dôsledkom neprávd a desinformácií," odôvodnil podanie žaloby v statuse na sociálnej sieti.

„Už mám toho dosť. Beriem to ako službu spoločnosti. Nemôže si niekto získavať politickú podporu tým, že o niekom rozširuje nepravdy. To nie je čistá hra,“ povedal koncom októbra pre Aktuality.sk Sabaka a začal sa súdne brániť.

Milan Mazurek dnes na sociálnej sieti oznámil, že musel na základe rozhodnutia sudcu kežmarského okresného súdu zaplatiť infektológovi Petrovi Sabakovi sumu 20-tisíc eur ako odškodné za ohováranie.

Ako píše, rozhodnutie sudcu považuje za bezprecedentné. „Žiaden advokát, s ktorým som to konzultoval sa s ničím takým nikdy nestretol. Juraj Šteffel skrátka zneužil svoju moc, aby mi mohol ruinovať život a pripraviť ma v sekunde o príjem,„ napísal v statuse. Ako zdôrazňuje, on to tak nenechá a "na tohto bezcharakterného človeka podám trestné oznámenie za ohýbanie práva.“

„Cieľ je jasný… Pripraviť ma o príjem a zničiť mi život, cez ohýbanie právnych noriem a zneužívanie právomocí. Chcú ma donútiť, aby som politický zápas vzdal. Zastrašiť ma, zlomiť ma,“ argumentuje Mazurek.

„Áno, priatelia, žijeme v plnohodnotnom novodobom fašizme. Právny štát už vláda úplne zlomila cez koleno. Snažia sa umlčať a zastrašiť každého s iným názorom. Hnev ľudí sa im však vracia ako bumerang, ktorý ich skôr či neskôr zrazí na kolená,“ okomentoval Mazurekov prípad Milan Uhrík a rozhodnutie sudcu označil za zvrátené.

