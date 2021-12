Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Špekulanti chcú zarobiť na zálohovaní PET fliaš. Dá sa to, ALE! Už od 1. januára 2022 sa na Slovensku začína zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Za každú môžete dostať 15 centov. Nečudo, že sa vyrojili aj špekulanti. 29. december 2021 MI Ako ušetriť

29. december 2021 MI Ako ušetriť Špekulanti chcú zarobiť na zálohovaní PET fliaš. Dá sa to, ALE! Už od 1. januára 2022 sa na Slovensku začína zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Za každú môžete dostať 15 centov. Nečudo, že sa vyrojili aj špekulanti.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Na Slovensku sa ročne predá až neuveriteľná miliarda plastových fliaš a 345 miliónov plechoviek s nápojmi. To je skutočne obrovské množstvo odpadu, ktorý často končí voľne pohodený v prírode, alebo sa spáli v spaľovni a do ovzdušia sa vypustí veľa škodlivých emisií.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek to má ukončiť. Za určitých okolností sa na tomto systéme bude dať aj zarobiť, ale má to jednu podmienku.

Plastový biznis

Ak si po Novom roku kúpite minerálku, či iný nápoj v PET fľaši alebo plechovke, zaplatíte zaň o 15 centov viac. Je to motivácia, aby ste po vypití vášho nápoja nevyhodili obal len tak do koša alebo rovno do prírody. Ak ich vyprázdnené prinesiete späť do obchodu, 15 centov vám vrátia.

„Poznám viacerých špekulantov, ktorí už od decembra vyberajú plastové fľaše z odpadkových košov a tešia sa, ako ich v januári odnesú do obchodu, aby na nich zarobili,“ hovorí Ján z Bánoviec nad Bebravou pre Dnes24.

Získať 15 centov za jednu fľašu naozaj nie je úplne málo, najmä ak sa niekomu chce obiehať žlté kontajnery a vyberať z nich fľaše. Lenže, má to háčik, ktorý tento biznis rýchlo prekazí.

Zálohovanie sa bude vzťahovať len na fľaše a plechovky označené písmenom Z. Tie sa budú v obchodoch predávať až po 1. januári 2022. To znamená, že ak niekto príde do predajne so starými nápojovými obalmi z roku 2021 bez tejto značky, nevezmú mu ich.

Na systéme zálohovania tak bude možné zarobiť jedine tak, že človek bude zbierať v odpadkových košoch, v prírode a na ulici nové fľaše a plechovky predané po 1. januári 2022 a označené písmenom Z. Určite sa stále nájde dosť ľudí, ktorí nebudú mať čas alebo chuť nosiť ich späť do predajne a jednoducho ich odhodia do smetí. Ak ich niekto zdvihne a pôjde zálohovať, môže na tom zarobiť. Stále však nie je isté, že mu obchod vyplatí 15 centov za kus.

