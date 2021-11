7 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Mazurek sa opäť nevedel zmestiť do kože: Umlčal ho až vypnutý mikrofón, FOTO Poslanci dnes rokujú o skrátenom legislatívnom konaní vládneho návrhu, ktorý upravuje opatrenia v súvislosti s koronavírusom. A pri rečníckom pulte bolo opäť „veselo“. 11. november 2021 red . Politika

11. november 2021 red . Politika Mazurek sa opäť nevedel zmestiť do kože: Umlčal ho až vypnutý mikrofón, FOTO Poslanci dnes rokujú o skrátenom legislatívnom konaní vládneho návrhu, ktorý upravuje opatrenia v súvislosti s koronavírusom. A pri rečníckom pulte bolo opäť „veselo“.

Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes rokujú o novelizácii zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v skrátenom legislatívnom konaní.

Nové opatrenia

Novela hovorí o tom, že zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať by sa to mohlo aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.

Zamestnanec by si podľa návrhu mohol testovanie zabezpečiť sám alebo mu ho má bezplatne zabezpečiť zamestnávateľ. Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, malo by sa to kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy.

Návrh tiež prináša nové sankcie. Podľa nových pravidiel by sa mala tiež pandemická PN od 1. decembra dostať na úroveň štandardnej PN.

Opäť bez rúška

Po predložení zákona ministrom Vladimírom Lengvarským vystúpil Milan Mazurek bez respirátora, za čo ho podpredseda parlamentu Milan Laurenčík vykázal zo sály.

„Aj po napomenutí zostal Mazurek na svojom mieste. Laurenčík tak prerušil schôdzu na 15 minút,“ približuje DenníkN.

Po prestávke poslanci schválili návrh, aby Mazurekovi vypli mikrofón a pokračovali tak v rozprave. A tak po chvíli z miesta odišiel. V rokovacej sále ale naďalej sedí bez rúška či respirátora.

Ako ale včera avizoval v statuse na sociálnej sieti, dnes bude „tvrdo vystupovať“. „Vláda nám teda doručila návrh zákona, o ktorom budeme v skrátenom režime rokovať od zajtra, do piatku. Som úprimne zdesený. Je mi z tej svoloče, ktorá má v rukách moc, fyzicky zle… Nechcem o tom veľa písať, zajtra idem tvrdo vystupovať. Od rána do večera. Rozpitvám to na drobné a budete vedieť o všetkom,“ napísal v statuse.

Neskôr bol aj poslanec Fico vyzvaný, aby si nasadil respirátor, keďže mal len ochranný štít. Ten však miesto toho z rokovacej sály odišiel.

Rečníci v diskusii v pléne Národnej rady (NR) SR budú môcť až do konca aktuálnej 48. schôdze vystupovať aj zo svojho miesta. Poslanci sa tak rozhodli, keďže Milan Mazurek nechcel opustiť rečnícky pult po tom, ako ho vykázali z rokovacej sály. Nechcel si vymeniť rúško za respirátor.

Nové opatrenia, ktoré by mali čoskoro platiť v praxi po definitívnom schválení (prostredníctvom legislatívy, vyhlášok ÚVZ SR a uznesení Vlády SR):

Otvorenie prevádzok a ubytovania v čiernych okresoch pre plne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie Covid-19. Zamestnávatelia budú kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov. Zamestnávateľ bude musieť 2-krát týždenne testovať svojich zamestnancov. Štát do konca novembra preplatí alebo poskytne potrebné testy. V čiernych okresoch budú môcť v prevádzkach pracovať aj nezaočkovaní zamestnanci, ktorí neprekonali ochorenie. Budú však musieť byť testovaní a po celý čas s respirátorom, ktorý prekryje ich horné dýchacie cesty. Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí budú povinní kontrolovať dodržiavanie opatrení a okrem dokladu o očkovaní/tes­tovaní/prekona­ní ochorenia budú môcť na verifikáciu údajov skontrolovať aj doklad totožnosti. Ak sa kontrolovaná osoba odmietne preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom o očkovaní/tes­tovaní/prekona­ní, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať povinnosť odmietnuť mu vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie. Ak osoba po vstupe do prevádzky alebo na podujatie poruší opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené vo vyhláške, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať právo ho vykázať. Pri porušení stanovených pravidiel budú mať pracovníci RÚVZ právo udeliť blokovú pokutu a zatvoriť prevádzku na 30 dní. Pracovník RÚVZ môže požiadať PZ SR o súčinnosť pre uzatváraní prevádzky po zistení nedostatkov. Opakované nerešpektovanie zatvorenia prevádzky bude považované za závažné porušenie. V takom prípade živnostenský úrad zruší živnostenské oprávnenie. Až na 1.000 eur. sa zvyšuje pokuta v blokovom konaní za sfalšovanie Covid passu, resp. iného dokladu o očkovaní, testovaní a prekonaní. Tiež sa zvyšuje pokuta až na 1.000 eur za urážku/útok na zdravotníkov. V prípade potreby bude možný presun zdravotníkov na pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde to bude najviac potrebné, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. V nevyhnutnom prípade bude možné nariadenie pracovnej povinnosti. V prípade potreby bude možné povolanie zložiek v odbore sanitár ozbrojených síl a využitie členov ozbrojených síl. V prípade vianočných trhov bude možné realizovať predaj výrobkov, nie tovarov na konzumáciu. Ministerstvo zdravotníctva v teréne zabezpečuje edukačné tímy a aktivity na osvety v boji s pandémiou. Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje dostupnú modernú inovatívnu liečbu pre pacientov s COVID-19, monoklonálne protilátky na podpornú liečbu pacientov s rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19 sa už aktívne podávajú ľuďom s ochorením, ktorí ich potrebujú. Pre zamestnancov bude odporúčaná práca formou home office, ak to zamestnanie občana umožňuje. Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje v spolupráci s ostatnými rezortmi aplikovanie 3. dávky vakcíny prioritne pre rizikové skupiny obyvateľstva. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s nemocnicami reprofilizuje potrebný počet lôžok v predstihu na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19. Úrad Vlády SR a Ministerstvo zdravotníctva SR aktívne motivuje ľudí na očkovanie 1. dávkou očkovacej látky pre tú časť obyvateľstva, ktorá sa doteraz nezaočkovala. Štát zabezpečí dôslednú kontrolu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. Pandemická PN sa zrovnoprávni s klasickou PN pri iných ochoreniach.

