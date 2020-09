Medzi kulturistami zavládol smútok: Silák Jakub už cvičí v nebeskej posilňovni, FOTO

View this post on Instagram

⚜️〰️〰️👑〰️〰️⚜️ V @pulse_fitnessclub se o vás postarají ti nejlepší! - Stále rozšiřujeme svoje znalosti a vědomosti...stále se zdokonalujeme, v mém případě už 15 rokem.. 15 let závodění a trénování lidí, kteří chtějí zlepšit svojí postavu. Foto z tréninku zad kdy jsme s @marketa.pastikova potrápili záda...takže pokud hledáte radši trenérku než trenéra ... tak už víte komu napsat😉. #gym #focus #zhubni #svaly #shape #body #bodybuilding #home #fitness #prague #praha #sports #sport #motivation #motivacion #style #goodmorning #training #sparing #dream #weekend #fun