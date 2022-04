Zdroj: TASR/Jakub Popelka MEGATRAPAS! Matovič nevie počítať? Naostrite si tam KALKULAČKY, odkazuje Kamenický Minister financií Igor Matovič dnes na tlačovej konferencii predstavil po boku premiéra návrhy, ako vláda pomôže ľuďom so zdražovaním. Zdá sa, že financmajster si neustriehol počty. 21. apríl 2022 ELA Rôzne

21. apríl 2022 ELA Rôzne MEGATRAPAS! Matovič nevie počítať? Naostrite si tam KALKULAČKY, odkazuje Kamenický Minister financií Igor Matovič dnes na tlačovej konferencii predstavil po boku premiéra návrhy, ako vláda pomôže ľuďom so zdražovaním. Zdá sa, že financmajster si neustriehol počty.

Vláda chce na pomoc ľuďom so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše miliardy eur. Vo štvrtok to avizoval premiér Eduard Heger (OĽANO).

Na tlačovke stáli po boku predsedu vlády aj minister financií Igor Matovič (OĽANO) i minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Zdá sa, že silná trojka, ktorá spravuje štát a v čase prudkej inflácie a zdražovania delí každé euro, neustriehla vlastné počty.

Sekli sa v počtoch

V čom sa majstri sekli? Podľa slov Milana Krajniaka vláda považuje za najdôležitejšiu pomoc rodinám s deťmi. Druhým typom pomoci je jednorazový príspevok domácnostiam v hmotnej núdzi vo výške 100 eur. Treťou skupinou, ktorej vláda pomáha sumou 100 eur, sú podľa Krajniaka seniori. Matovič a Krajniak si na tlačovke pomáhali aj grafikou a výpočtami. A práve tie ich zradili.

Keď prišlo na poslednú skupinu, ktorej vláda pomôže jednorazovým príspevkom 100 eur, nastal problém, ktorý si evidentne nikto nevšimol.

Krajniak spomínal náhradných rodičov. „Je ich približne 7 500,“ informoval. Na túto sociálnu skupinu pôjde pomoc 7,5 milióna eur. Jednorazová pomoc pre všetky ohrozené skupiny tak podľa Krajniaka dosiahne výšku 108 miliónov eur.

Ladislav Kamenický, ktorý sedel na stoličke ministra financií v rokoch 2019 a 2020, následne na tlačovke Smeru-SD poukázal na faux pas Igora Matoviča, ktorý spravuje financie a od ktorého rozhodnutí závisí spomínaná pomoc.

„Igor Matovič vehementne tvrdí, aké oni majú na ministerstve financií dobré kalkulačky. Tak sa pozrite na toto! Vie násobilku tento človek, keď robí ministra financií? Odkedy je 7 500 krát sto eur sedem a pol milióna?,“ pýta sa Kamenický.

„Naostrite si tie kalkulačky, pán Matovič, veď vy neviete počítať! Toto je odborná úroveň ministra financií na Slovensku,“ dodal ironicky Kamenický.

Ako Kažimír pred rokmi?

Žeby počty ministrom financií naozaj nešli? Možno si pamätáte ako Ficov minister Peter Kažimír v debate s Richardom Sulíkom chcel v roku 2011 na grafe ukázať, že cena plynu za vlády Smeru klesla o neuveriteľných 90 percent.

Obhajoval sa tým, že údaje má zo Štatistického úradu. Problém jeho grafu však bol v tom, že do konca roka 2007 sa jednotková cena plynu udávala v m3 a potom v kilowatthodinách.

Minister Kažimír si vtedy jednoducho neprečítal túto informáciu v poznámke po čiarou a tvrdil, že cena plynu zázračne klesla. Napokon si chybu priznal. Odvtedy sa takýmto grafom hovorí kazigrafy. Nepodarené grafy by sme mohli však nazývať aj ficokazigrafy.

Nedávno sa poriadne faux pas prihodilo aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej, kedy viackrát v relácii Na telo nevedela odpovedať na otázku ohľadom výšky DPH.

