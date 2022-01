Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Milanovej ŠKANDÁL: Roky sa radila s Kočnerovým parťákom! Reč bola aj o Matovičovi Niekdajšia pravá ruka Mariana Kočnera pomáhala ministerke kultúry Natálii Milanovej s politickou kariérou. Pellegrini žiada jej odchod! 11. január 2022 rbt Správy Politika

11. január 2022 rbt Správy Politika Milanovej ŠKANDÁL: Roky sa radila s Kočnerovým parťákom! Reč bola aj o Matovičovi Niekdajšia pravá ruka Mariana Kočnera pomáhala ministerke kultúry Natálii Milanovej s politickou kariérou. Pellegrini žiada jej odchod!

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Novinári sa dostali k údajným mailom, ktoré si mali v rokoch 2012 až 2016 posielať Natália Milanová s Petrom Tóthom. Ako informuje Nový čas, bývalý siskár a pravá ruka Mariána Kočnera jej mala intenzívne pomáhať v politickej kariére a radiť v otázkach vstupu do parlamentu.

Milanová sa s Tóthom stretla v neúspešnej kampani politickej strany 99 % v roku 2012. Dlhú dobu posielala Tóthovi na kontrolu blogy, ktoré uverejňovala. Komunikácia pokračovala aj po tom, ako sa Milanová dostala do OĽaNO a neskôr sa stala poslankyňou parlamentu.

Šašo Matovič?

Pikantné sú jej vyjadrenia na adresu jej straníckeho šéfa Igora Matoviča. „Šašo bol vždy dôležitou postavičkou, mohol si dovoliť povedať pravdu/svoj názor a o hlavu aj tak neprišiel,“ uvádza sa v ďalšej správe.

„Ak niekoho baví hrabanie sa v mojej súkromnej komunikácii pred vstupom do politiky, prajem mu príjemné čítanie,“ zareagovala pre Nový Čas ministerka Milanová.

Mala dávno odstúpiť

Strana Hlas tvrdí, že Milanová mala už dávno odstúpiť a uniknutá komunikácia s Tóthom je len čerešnička na torte. „Za normálnych okolností by sa dala považovať za súkromnú vec politicky ambicióznej osoby. To by však nesmel jej stranícky šéf Igor Matovič vyskakovať až po plafón pri akejkoľvek zmienke o Mariánovi Kočnerovi a jeho spolupracovní­koch,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Strana Petra Pellegriniho pripomína, že práve šéf OĽaNO nazýval ľudí Kočnerovými opicami a žiadal všetkých, ktorí sa objavili v komunikácii s Alenou Zsuzsovou, aby sa pratali z verejného života. „Samozrejme, s výnimkou svojho najväčšieho kamaráta Daniela Lipšica,“ zdôraznil Hlas.