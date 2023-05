5 Galéria Zdroj: www.iihf.com Mladí Slováci zostali bez medaily: Našich hokejistov delilo od BRONZU pár sekúnd! FOTO Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na MS vo Švajčiarsku konečné štvrté miesto. V nedeľnom súboji o bronz podľahli Kanade 3:4 po predĺžení. 1. máj 2023 han Šport Hokej

1. máj 2023 han Šport Hokej Mladí Slováci zostali bez medaily: Našich hokejistov delilo od BRONZU pár sekúnd! FOTO Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na MS vo Švajčiarsku konečné štvrté miesto. V nedeľnom súboji o bronz podľahli Kanade 3:4 po predĺžení.

Nenadviazali tak na medailové pozície slovenskej osemnástky zo šampionátov v roku 1999 (bronz) a 2003 (striebro), dosiahli však historicky tretí najlepší výsledok medzi elitou.

Nechýbalo veľa…

Slováci boli blízko k víťazstvu, keď dvakrát dokázali zmazať manko súpera a v tretej tretine otočili skóre vo svoj prospech. Kanada však dokázala 70 sekúnd pred koncom tretej tretiny pri hre bez brankára vyrovnať na 3:3 a v predĺžení sa stal hrdinom zámorského tímu autor víťazného zásahu Macklin Celebrini. Ten nazbieral v stretnutí dva góly a asistenciu, jeho spoluhráč Matthew Wood mal tri asistencie.

Mladí Slováci neodplatili v Bazileji Kanaďanom prehru 3:4 zo základnej A-skupiny, o ich góly sa postarali Dalibor Dvorský, Peter Císar a Daniel Jenčko. Pre Dvorského to bol ôsmy gól na šampionáte a s 13 bodmi (8+5) v siedmich dueloch je nový rekordér medzi slovenskými hráčmi na elitných šampionátoch.

Kouč Tibor Tartaľ nemohol proti „javorovým listom“ počítať s útočníkom Františkom Dejom, ktorý v semifinále proti USA (1:7) krosčekoval súpera do krku, putoval predčasne do šatne a dostal dištanc. Zmeny tak museli nastať v treťom i štvrtom útoku.

MS do 18 rokov – zápas o 3. miesto v Bazileji:

Kanada – Slovensko 4:3 po predĺžení (0:0, 2:1, 1:2 – 1:0)

Góly: 31. Celebrini (Price, Wood), 40. Barlow (Wood, Gibson), 59. Wood (Cristall, Celebrini), 68. Celebrini (Wood, Gibson) – 39. Dvorský (Masnica, Štrbák), 42. Císar, 56. Jenčko (Císar, Kukumberg). Rozhodovali: Brandner (Fín.), Eriksson (Švéd.) – Durmis (SR), Gustafson (USA), vylúčenia: 7:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2598 divákov

Kanada: D'Aigle – Price, Allen, Dragicevic, Gibson, Morin, Yakemchuk, Bertucci – Wood, Celebrini, Ritchie – Heidt, MacDonell, Barlow – Halaburda, Howe, Cristall – Catton, Pharand, Martone – Lardis

SR: Urban – Štrbák, Eperješi, Chromiak, Baran, Královič, Pišoja, Barcík – Pekarčík, Dvorský, Cedzo – Jenčko, Kukumberg, Císar – Ridzoň, Gron, Varga – Pobežal, Párička, Masnica

Dvorský medzi hviezdami

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa dostal do All Star tímu na MS hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku. Po nedeľnom finálovom stretnutí o tom informovali organizátori šampionátu. Dvorský bol s 13 bodmi (8+5) v siedmich dueloch najproduktívnejší hráč slovenského tímu, ktorý obsadil konečnú štvrtú priečku.

Dvorský skončil v produktivite MS celkovo na šiestej pozícii a prekonal doterajšie 11-bodové slovenské maximum krajanov Mariána Gáboríka (1999) a Maxima Čajkoviča (2018) z predchádzajúcich šampionátov tejto vekovej kategórie. Najviac nazbieral americký útočník Will Smith, s 20 bodmi (9+11) iba o jeden zaostal za historickým rekordom Rusa Nikitu Kučerova z roku 2011. Vyhlásili ho aj za najužitočnejšieho hráča (MVP) šampionátu.

Ďalší Slovák Juraj Pekarčík bol s 10 bodmi (3+7) v tabuľke produktivity na MS dvanásty, Adam Cedzo s 8 bodmi (š+5) sedemnásty.

