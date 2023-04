Zdroj: Dnes24.sk Boj s vysokými cenami: Slováci by mohli dostávať potravinové ŠEKY alebo karty Potravinové šeky by mohli jednorazovo alebo opakovane pomôcť ľuďom prekonať infláciu pri potravinách. Všetky ostatné spôsoby majú podľa poslanca veľké nedostatky. 30. apríl 2023 Zo Slovenska

30. apríl 2023 Zo Slovenska Boj s vysokými cenami: Slováci by mohli dostávať potravinové ŠEKY alebo karty Potravinové šeky by mohli jednorazovo alebo opakovane pomôcť ľuďom prekonať infláciu pri potravinách. Všetky ostatné spôsoby majú podľa poslanca veľké nedostatky.

Najlepším riešením v rámci inflácie potravín by mohla byť adresná pomoc formou potravinových šekov či kreditných kariet pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Myslí si to šéf parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Takýmto spôsobom by sa im jednorazovo alebo opakovane pomohlo prekonať infláciu pri potravinách. Všetky ostatné spôsoby majú veľké nedostatky,“ skonštatoval s tým, že ceny potravín sú problémom od 90. rokov. Ceny budú podľa neho nižšie, keď sa zmodernizuje spracovateľský priemysel a zníži investičný dlh.

Predložia niekoľko návrhov

Vláda sa podľa predsedu Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Mariána Kéryho (Smer-SD) nezaoberá skutočnými problémami ľudí, preto na májovú schôdzu predkladajú niekoľko návrhov týkajúcich sa cien či sociálneho zabezpečenia.

„My často musíme suplovať vládnu koalíciu, ale nečakáme so založenými rukami,“ podotkol. O návrhoch podľa neho rokovali aj s hnutím Sme rodina, ktoré chce podľa jeho slov viaceré opatrenia podporiť.

Účelová propaganda

OĽANO bude o možnej podpore týchto návrhov podľa Vetráka ešte rokovať. Hovorí však o účelovej propagande Smeru-SD. „Ceny potravín riešime a budeme ich riešiť, ale nebudeme nabiehať na účelovú propagandu,“ skonštatoval. Zdôraznil, že súčasný vládny kabinet na pomoc ľudom zrealizoval viaceré opatrenia.

Poslanci diskutovali aj o kritike zamestnávateľov, podľa ktorých sa môže zvýšenie príplatkov za prácu cez víkendy a sviatky premietnuť do cien výrobkov. Vetrák reagoval, že išlo o návrh, ktorý presadzovala strana Smer-SD. Tá sa podľa Kéryho k zákonu hrdo hlási.

