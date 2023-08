14 Galéria Zdroj: Facebook.com/Beno Štutika Mladík putuje krížom cez Slovensko NABOSO: Vpred ho poháňa ŠĽACHETNÝ cieľ Mladý dobrodruh sa vydal z východu Slovenska až na západ. Prečo sa rozhodol prekonať stovky kilometrov naboso? 24. august 2023 Zo Slovenska

Mladý Slovák Beno Štutika sa vydal na poriadne dobrodružné putovanie naprieč Slovenskom. Krížom cez celú krajinu navyše prechádza naboso. „Zo všetkých dopravných prostriedkov som si vybral ten najstarší, najpomalší a najnáročnejší. Boh nám ten prostriedok daroval už pri narodení a pripevnil zospodu k zadku. Hoci sa nevyznačuje rýchlosťou ani pohodlím, je celkom spoľahlivý a má dokonalé ovládanie,“ napísal pred štartom svojej cesty na sociálnej sieti.

Vyštartoval v Novej Sedlici (okres Snina) a za cieľ si stanovil Devín. „Len ja a moje nohy. A to doslova. Bez neskorších vynálezov a vylepšení. Len tak – naboso. Nech sa teda nožičky ukážu, čo vedia a uvidíme, kam ma až ponesú. Veď funkciu "autopilot“ mali už tisícky rokov pred modernými lietadlami. A nech aj niečo dobré pre niekoho urobia," dodal.

Chce pomáhať

Beno sa rozhodol pre šľachetnú myšlienku. Jeho putovanie nie je len výstrelkom. Pomôcť chce svojmu 6-ročnému bratrancovi: „Ak budete moju cestu sledovať, môžete zároveň finančne prispieť pre konkrétneho človiečika. Malý Peťko je môj bratranec a častokrát mám možnosť vidieť jeho trápenie a hlavne trápenie a veľkú snahu jeho rodičov.“

Ťažký osud

„Peťko mal komplikovaný pôrod. Po čase sme zistili, že sa nejavil ako štandardné dieťa. Odzrkadľovalo sa to napríklad pri hre a komunikácii. Peťko ma Atypický autizmus. Chýba mu konštruktívna komunikácia a jej rozvoj. Má 6 rokov a doteraz nám nepovedal, aký bol deň v škôlke, čo robili so spolužiakmi, ako sa hrali… Zvládne iba jednoduché – jednoslovné odpovede aj to len na jednoduché otázky. Peťkovi pomáha Oxygenoterapia, špeciálna logopédia, či iné terapie, ktoré potrebuje navštevovať, no ktoré nie sú hradené poisťovňou,“ prezradili chlapčekovi rodičia.

Beno si dal za cieľ vyzbierať sumu na ročné procedúry Oxygenoterapie, čo predstavuje 3 360 eur.

Neuveriteľné zážitky

Počas niekoľkých dní putovania už zažil mnohé. Prekonal blato, strmé stúpania, dážď, no užíva si aj neuveriteľné scenérie. Na svojej náročnej ceste už stihol stretnúť niekoľko zaujímavých ľudí, pričom putovanie dokumentuje deň po dni na sociálnej sieti.

„Z dnešných 26 km bola asi polovica asfaltová. Keď som si sadol do auta, počujem tiché ponosy a hundranie. To moje nožičky sa sťažujú, aký je ten asfalt hrubý a neokrôchaný. Je to vôbec prvýkrát po viac ako 100 km, keď nožičky dostali trošku zabrať. Zajtra si však 1 deň oddýchnu a potom ich čaká už len pohodových 700 km do cieľa,“ napísal po šiestich dňoch putovania.

Po jednodňovej prestávke sa opäť vybral na cestu a opäť stretol tých správnych ľudí. S jednou partiou si vychutnal obed, aby mu neskôr vytrhol „tŕň z päty“ neznámy muž: „Dedinská krčma je zavretá. Katastrofa! Ta ňe? Dochádza mi voda a ja som sa spoliehal, že práve v nej si doplním zásoby. Reputáciu obce zachráni až jeden chlapík. Keď sa ho na konci dedinky opatrne opýtam, či by mi nenabral vodu, tak okrem plných fliaš tejto čistej tekutiny mi podaruje aj fľašu piva.“

