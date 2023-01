9 Galéria Zdroj: TASR/František Iván Mnohí na ne dodnes spomínajú: Pred 14 rokmi sme dali ZBOHOM slovenským korunám Hoci sa slovenské koruny udomácnili v našich peňaženkách iba na krátko, množstvo z nás na bývalé platidlo stále nostalgicky spomína. Pripomeňte si mince a bankovky, ktorých príbeh odštartoval v roku 1993. 14. január 2023 Magazín

História slovenskej koruny sa začala písať 8. februára 1993, kedy nahradila korunu česko-slovenskú. 16. januára si pripomenieme výročie jej definitívneho kon­ca.

Dlho sme s nimi neplatili

V krajine pod Tatrami sa od roku 1993 platilo novou menou. Nič však netrvá večne. Slovensko sa postupne začalo pripravovať na vstup do Európskej únie. 3. júna 2008 sa na zasadnutí Rady EÚ pre ekonomické a finančné otázky rozhodlo o vstupe našej krajiny do eurozóny od 1. januára 2009. Rovnako sa rozhodlo aj o zavedení eura, pričom definitívny kurz bol stanovený na 30,126 korún za euro.

Slovenská koruna tak bola odsúdená na zánik. Ako platidlo skončila 1. januára 2009 po zavedení eura. Jej úplný koniec nastal o pár dní neskôr. 16. januára totiž skončil tzv. duálny obeh a slovenská koruna bola definitívne minulosťou.

Slovenská koruna má od roku 2010 svoj pomník. Postavili ho v bratislavskej Rači na Vrbenského ulici.

Stratené miliardy

Po desiatich rokoch zavedenia eura (2019) Národná banka Slovenska (NBS) informovala, že v obehu ostali bankovky v hodnote 2,14 miliardy slovenských korún, čo v prepočte predstavuje takmer 71 miliónov eur.

Na jedného obyvateľa to v priemere vychádza na 3,4 bankovky v hodnote približne 392 slovenských ko­rún.

Peňaženka plná mincí

Na Slovensku boli v obehu mince v 7 hodnotách: 10 korún, 5 korún, 2 koruny, 1 koruna, 50 halierov, 20 halierov a 10 halierov. Ani mincová sústava sa postupne nevyhla zmenám.

V roku 2003 boli z obehu stiahnuté 10 a 20-halierové mince. Všetky mince vznikali v Mincovni Kremnica a autorom ich výtvarných návrhov bol Drahomír Zobek.

Ako sa menili slovenské bankovky a aké motívy na nich boli vyobrazené? Dozviete sa to na ďalšej strane!

Prvou bola päťdesiatkorunáčka

Pred príchodom slovenskej koruny bolo prijaté dočasné riešenie. Do zavedenia oficiálneho platidla sa používali staré česko-slovenské bankovky s kolkom so slovenským znakom. Prvou korunovou bankovkou v obehu sa 29. augusta 1993 stala päťdesiatkorunáčka. V tom istom roku nasledovala tlač ďalších štyroch druhov. Celá emisia bola ukončená v roku 1995, kedy sa do obehu dostali 200 Sk a 5 000 Sk bankovky.

V roku 1995 boli vykonané drobné zmeny na bankovkách a prebehla dotlač 20 Sk, 50 Sk a 1 000 Sk bankoviek. O rok neskôr sa úprav dočkali aj bankovky v hodnote 100 a 500 Sk. „Pri dotlači bankoviek v roku 1999 a 2000 bola zvýšená úroveň ochrany bankoviek doplnením ďalších ochranných prvkov,„ informuje NBS na svojom webe. V decembri 1999 pribudla "bimiléniová“ séria, ktorá pripomínala príchod roku 2000. Autorom návrhov všetkých bankoviek bol akademický maliar Jozef Bubák a tlačené boli v siedmich tlačiarňach cenín.

Spomínate si, ako vyzerali?

Pripomeňme si všetky bankovky, ktoré plnili naše peňaženky až do roku 2009.

20 slovenských korún: Bankovka zelenej farby. Na lícnej strane zobrazovala knieža Pribinu, na rube bol Nitriansky hrad.

50 slovenských korún: Modrá bankovka mala na lícnej strane sv. Cyrila a sv. Metoda. Opačnú stranu zdobila silueta Dražovského kostolíka a dve ruky s písmenami hlaholiky.

100 slovenských korún: Oranžová „stokorunáčka“ mala ako hlavný motív Madonu. Rubová strana patrila Levoči – miestu pôsobenia Majstra Pavla.

200 slovenských korún: Z tyrkysovej bankovky na nás hľadel Anton Bernolák. Na opačnej strane sme si mohli všimnúť historickú Trnavu z 18. storočia.

500 slovenských korún: Bankovka mala hnedú farbu. Lícna strana patrila Ľudovítovi Štúrovi. Opačnú stranu zdobila kompozícia Bratislavského hradu, chrámu sv. Mikuláša a časti veže gotického kostola Klarisiek.

1 000 slovenských korún: Fialová bankovka patrila Andrejovi Hlinkovi. Na lícnej strane boli vyobrazené miesta jeho pôsobenia – Madona Ochrankyňa z Liptovských Sliačov, kostol sv. Ondreja v Ružomberku a motív Hlinkovho mauzólea.

5 000 slovenských korún: Najvyššia korunová bankovka mala lícnu stranu ozdobenú portrétom Milana Rastislava Štefánika. Keby ste bankovku obrátili, na opačnej strane ste si mohli všimnúť mohylu na Bradle, časť súhvezdia Veľkej medvedice a kvety ponikleca veľkokvetého.

