8. január 2023 Monika Hanigovská Magazín ŠOKUJÚCE zistenie genetikov: Muži môžu úplne VYMRIEŤ! Ako to bude vyzerať na Zemi? Mužské chromozómy môžu zmiznúť. Vymrú nadobro muži? Genetici predpovedajú, ako by to potom vyzeralo na našej planéte.

Chromozómy určujú pohlavie, s ktorým prichádzame na svet. No mužský chromozóm Y sa aktivuje až neskôr. Je to teda ženský chromozóm X, ktorý je prirodzene priebojnejší.

Viete si predstaviť, že sa by sa mužské chromozómy začali scvrkávať až nakoniec by úplne zmizli? To nie je science fiction, ale reálna hrozba.

Informuje o tom portál portál IFLScience, ktorý sa odvoláva na prestížny vedecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Zmenšujúce sa chromozómy

Na tento jav upozornila najnovšie Asato Kuroiwová z Univerzity v Hokkaide: „Chromozómy Y u mnohých cicavcov sa zmenšujú v priebehu desiatok miliónov rokov – a nakoniec by mohli zmiznúť.“ Informuje o tom The Sun. Jej prácu vyzdvihla aj ocenená genetička Jenny Gravesová: „Myslím si, že táto najnovšia štúdiá je vynikajúca.“

Genetička už pred dvoma desaťročiami tvrdila, že náš chromozóm Y nakoniec zmizne.

„Záver o neodvratnom zániku chromozómu Y vyvolal veľký rozruch,“ opísala autorka pôvodného výskumu. Nezabudla podotknúť, že sa objavili aj nesúhlasné názory. „Niektorí vedci tvrdili, že chromozóm Y nikdy nezanikne. Iní argumentovali, že možno zanikne oveľa skôr, možno už o niekoľko tisícročí.“

U zvierat je to inak

Dobrou správou je, že vieme o niektorých druhoch plazov bez chromozómu Y, a napriek tomu sú stále medzi nami. Japonskí výskumníci na čele s Asato Kuroiwovou z Univerzity v Hokkaide najnovšie upozornili na zvláštnosť japonských potkanov (Tokudaia osimensis).

Tí žijú na tamojšom ostrove Amami Óshima a napriek tomu, že stratili chromozómy Y, hlodavce nevymreli. Prispôsobili sa a prebrali „voľné gény“. U potkaních embryí, ktoré s nimi prišli do kontaktu, sa začali vyvíjať semenníky a ďalšie znaky samcov.

Čo to znamená pre nás?

Evolúcia v určovaní pohlavia by mohla priniesť v ďalekej budúcnosti akúsi „vojnu“ pohlavných génov. Tá by mohla započať vznik odlišných ľudských druhov. Zdá sa vám to príliš nereálne? To isté sa udialo aj s potkanmi na ostrove Amami Óshima.

Je možné, že sa na Zemi vznikne niekoľko nových ľudských druhov, ktorí by sa od seba odlišovali molekulárnymi systémami určujúcimi pohlavie.

Zdroj: Dnes24.sk