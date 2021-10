Zdroj: YouTube.com Moskva: Mesto, kde sa dnes miesto sôch Stalina týčia k oblohe veľkolepé mrakodrapy Moskva sa pýši úchvatnou starou aj modernou architektúrou či veľkolepým metrom, v ktorom sa budete cítiť ako v paláci. No nesklame ani bujarý nočný život! 3. október 2021 ts Cestovanie

3. október 2021 ts Cestovanie Moskva: Mesto, kde sa dnes miesto sôch Stalina týčia k oblohe veľkolepé mrakodrapy Moskva sa pýši úchvatnou starou aj modernou architektúrou či veľkolepým metrom, v ktorom sa budete cítiť ako v paláci. No nesklame ani bujarý nočný život!

Zdroj: YouTube.com

Tentoraz nás cestovateľka Betty prevedie miestom, ktoré je také veľké, že by pokojne mohlo byť aj samostatným štátom. Reč je o najväčšom meste Európy – Moskve.

Hlavné mesto Ruskej federácie je plné kontrastov a prekvapení. Už len moskovský nočný život je údajne natoľko bujarý, že strčí do vrecka aj New York. Verili by ste tomu?

Mesto kontrastov

Moskva je historickou, ale aj modernou metropolou. Sochy Lenina či Stalina by ste tu už ale na piedestáloch hľadali márne. Miesto nich sa tu k oblakom týčia veľkolepé mrakodrapy, ktorá vytvárajú spoločne s historickými stavbami zaujímavý kontrast.

Moskva sa dokonca pýši až 8 z 10 najvyšších mrakodrapov v Európe. A nie len tak hocijakými! Napríklad v sústave mrakodrapov Moscow city nájdete najvyššiu vyhliadkovú plošinu v Európe Panorama 360. Okrem výhľadu na okolie vás iste poteší aj možnosťou dať si zmrzlinu v najvyššie položenej výrobni.

Moskva je ale tiež mestom úchvatnej architektúry. Či už ide o chrámy a kostoly alebo celé námestia. Vedeli ste, že kedysi malo mesto prezývku biely kameň? Je to preto, že najväčšia stredoveká pevnosť na svete Kremeľ bola v minulosti pravidelne maľovaná nabielo. „To až Stalin prikázal premaľovať jeho múry načerveno,“ vysvetľuje Betty.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa Červené námestie volá „červené“? Dozviete sa na ďalšej strane.

5 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk