Zdroj: YouTube.com Taliansko: Kto vymyslel cestoviny a čo robia s tisíckami eur, ktoré končia vo fontáne Di Trevi? Vedeli ste, že priemerný obyvateľ Talianska zje ročne okolo 23 kilogramov cestovín a vypije 100 litrov vína? 29. august 2021 ts Cestovanie

29. august 2021 ts Cestovanie Taliansko: Kto vymyslel cestoviny a čo robia s tisíckami eur, ktoré končia vo fontáne Di Trevi? Vedeli ste, že priemerný obyvateľ Talianska zje ročne okolo 23 kilogramov cestovín a vypije 100 litrov vína?

Zdroj: YouTube.com

Taliansko je romantická krajina, ktorá dýcha historickou atmosférou. Cestovateľka Betty nám tentoraz porozpráva niekoľko zaujímavostí, ktoré ste o nej možno nevedeli.

Strašidelný ostrov

Taliansko, to nie sú len romantické uličky, rozprávkové gondoly a posedenie na teraske. V Taliansku leží aj strašidelný ostrov. „Ostrov Poveglia slúžil ako karanténny ostrov počas epidémií moru a neskôr na ňom postavili psychiatrickú liečebňu. Zrejme kvôli týmto skutočnostiam mu ľudia začali pripisovať paranormálne javy. V roku 1968 liečebňu zatvorili a odvtedy je ostrov prázdny,“ približuje Betty. Pre verejnosť je ostrov uzavretý.

Obľúbenou zastávkou turistov je ale fontána Di Trevi, do ktorej denne vhodia až 3-tisíc eur, čo ročne predstavuje vyše milióna eur. Tieto peniažky sú potom vyzbierané a putujú na charitu.

Cestoviny a pizza

Talianske cestoviny sú známe po celom svete a našli by sme ich okolo 200 druhov. V skutočnosti ich ale nevymysleli Taliani. „Aj keď populárna legenda hovorí, že ich predstavil Marco Polo v 13. storočí po tom, ako sa vrátil zo svojej cesty na Ďalekom východe. Cestovinové prvenstvo však patrí Číňanom, pretože už 3-tisíc rokov pred Kristom vyrábali niečo, čo sa podobá na dnešné cestoviny,“ vysvetľuje Betty.

Vedeli ste, že priemerný obyvateľ Talianska zje ročne okolo 23 kilogramov cestovín a vypije 100 litrov vína?

Ďalším jedlom, ktoré sa nám automaticky spája s Talianskom, je pizza. Tú na rozdiel od cestovín naozaj vymysleli Taliani. „Prvá zmienka o slove ‚pizza‘ je z roku 997 z regiónu stredného Talianska. Spopularizovaná bola najmä v 20. storočí,“ približuje Betty.

Pri pochúťkach ešte chvíľu zostaneme. Aká by to bolo dovolenka bez výbornej talianskej zmrzliny! Túto dobrotu ale Taliani nevymysleli. „Prví vraj vymysleli zmrzlinu Číňania. Údajne však už rímski cisári posielali svojich otrokov do hôr, aby odtiaľ nosili sneh, ktorý potom ochutili a servírovali ako zmrzlinu. Taký kornútok si na svoje objavenie musel počkať ešte zopár storočí. V roku 1896 ho vynašiel taliansky emigrant, ktorý žil v New Yorku,“ prekvapuje Betty.

Vedeli ste, že medzi známe talianske vynálezy patria aj okuliare, husle, teplomer, mašinka na espresso či písací stroj?

Ďalšie zaujímavosti o krajine a zvykoch jeho obyvateľov sa dozviete vo VIDEU, ktoré v spolupráci s Dnes24 pripravila cestovateľka Betty.

Zaujímavosti o cestovaní po exotických krajinách pre vás bude Betty pripravovať každý týždeň. Najbližšie sa môžete tešiť na Peru.

Zdroj: Dnes24.sk