Zdroj: YouTube.com Chorvátsko: Krajina, kde sú ženy „divné“ a domáci nosia kuny vo vreckách Spomínate si na virálne video z Chorvátska, v ktorom komička vtipne popisuje zistenie, že v Chorvátsku sa platí kunami? Ako sa malé zvieratko dostalo do názvu oficiálneho chorvátskeho platidla? 19. september 2021 ts Cestovanie

19. september 2021 ts Cestovanie Chorvátsko: Krajina, kde sú ženy „divné“ a domáci nosia kuny vo vreckách Spomínate si na virálne video z Chorvátska, v ktorom komička vtipne popisuje zistenie, že v Chorvátsku sa platí kunami? Ako sa malé zvieratko dostalo do názvu oficiálneho chorvátskeho platidla?

Zdroj: YouTube.com

V Chorvátsku sme už boli snáď všetci, a tak túto krajinu Slovákom špeciálne predstavovať netreba. Alebo?

Kamery a kuny

Cestovateľka Betty vám tentoraz ukáže, že Chorvátsko sa okrem krásnych národných parkov s vodopádmi a jedným z najčistejších pobreží na svete pýši aj mnohými inými zaujímavosťami, ktoré ste možno nevedeli.

Ak ste fanúšikmi fenoménu Game of Thrones, iste viete, že niektoré scény sa natáčali aj v Dubrovníku. Kamery ale obľúbenú destináciu Slovákov navštívili aj počas natáčania filmov Winnetou, Spider-Man, Robin Hood či Mamma Mia!

Spomínate si na virálne video z Chorvátska od komičky Evelyn, v ktorom vtipne popisuje zistenie, že v Chorvátsku sa platí kunami? Nejde však o zvieratká, ale platidlo. Zaujíma vás, ako sa toto malé zvieratko dostalo do názvu oficiálneho chorvátskeho platidla? „V minulosti koža z kuny slúžila ako platidlo a bola vysoko cenená. Neskôr sa podobizeň kuny začala objavovať aj na minciach a v roku 1994 si tak Chorváti pomenovali svoje oficiálne platidlo,“ vysvetľuje Betty.

Ženy sú divné

Pri srandičkách ešte chvíľku zostaneme. Chorvátsky a slovenský jazyk sú si síce podobné, no Slováci v tom chorvátskom nájdu viacero slov, ktoré iste veľmi pobavia. „Nápoje si tu mýlia so ženským pohlavným orgánom, netopier sa povie šišmiš a nechcite vedieť, ako sa povie kohút… A dámy, nebuďte smutné, keď vám muž povie, že ste divná. Znamená to, že ste pekná,“ pobavila Betty.

Chorvátsko sa pýši aj niekoľkými prvenstvami. Vedeli ste, že pero na písanie pochádza práve z tejto krajiny? „Vymyslel ho pán Penkala v roku 1906. Vymyslené tu bolo aj prvé torpédo, a to v 19. storočí. Chorváti tiež ako prví začali nosiť kravaty a vymysleli aj ryžovú čokoládu,“ prekvapuje Betty.

Z Chorvátska dokonca pochádzajú aj roztomilí dalmatínci a v Zadare sa môžete započúvať do hudby morského organu, ktorý hrá vďaka pohybu vody a vetra.

Zdroj: YouTube.com

Ďalšie zaujímavosti o krajine a zvykoch jej obyvateľov sa dozviete vo VIDEU, ktoré v spolupráci s Dnes24 pripravila cestovateľka Betty.

Zaujímavosti o cestovaní po exotických krajinách pre vás bude Betty pripravovať každý týždeň. Najbližšie sa môžete tešiť na Moskvu.

8 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk