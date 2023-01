11 Galéria Zdroj: TASR/AP Mr. Bean nás zabáva už vyše 30 rokov: Seriál trhal REKORDY, kúpilo ho aj 50 aerolínií Vtipné príbehy večného smoliara Mr. Beana si získali srdcia miliónov divákov. Pozrite si výber top zaujímavostí, ktoré sú spojené s populárnym seriálom a jeho hlavným predstaviteľom Rowanom Atkinsonom. 7. január 2023 Magazín

Kto by už len nepoznal známy televízny sitcom Mr. Bean? Nestarnúci britský komediálny seriál nás zabáva už od 1. januára 1990. Hlavnú postavu stvárnil nezameniteľný Rowan Atkinson. Hecer 6. januára oslávil 68. narodeniny. Narodil sa do farmárskej rodiny v Spojenom kráľovstve. Už od detstva vynikal talentom rozosmievať ľudí. Študoval na univerzitách v Newcastle a Oxforde. Jeho herecká kariéra sa postupne rozbiehala a už v roku 1979 sa stal hercom a scenáristom v britskom televíznom seriáli Not the Nine O'Clock News, vďaka ktorému dokonca získal ocenenie British Academy Award. Od tohto momentu jeho kariéra raketovo stúpala.

Legendárny Mr. Bean

Množstvo fanúšikov si ho spája práve so seriálovou postavou Mr. Beana. Diváci si mohli užiť 15 častí. Posledný diel mal premiéru 15. decembra 1995. Svet večného smoliara Mr. Beana ešte rozšírili dva celovečerné filmy (1997 a 2007) a animovaný seriál (2002).

Mr. Bean sa stal doslova legendou. Od svojho vzniku sa objavil v niekoľkých špeciálnych epizódach, reklamách a aj videoklipoch.

Vybrali sme pre vás hneď 20 faktov, ktoré prekvapia aj najväčších znalcov seriálu a tvorby Rowana Atkinsona.

TOP zaujímavosti, ktoré ste (možno) nevedeli:

Mr. Bean sa mal najprv volať úplne inak! Pôvodne niesol meno Mr. White, no tvorcovia sa napokon rozhodli pre názov, ktorý obsahuje nejakú zeleninu. Prvým návrhom bol Mr. Cauliflower (karfiol). Vedeli ste o tom, že plyšový medvedík Mr. Beana má meno? Volá sa jednoducho Teddy (Macko). Seriál kúpilo 50 aerolínií. Aj vám tak možno pomôže zabiť nudu počas najbližšieho letu. Mr. Bean sa preslávil jazdou na ikonickom Mini. Rowan Atkinson je však v skutočnom svete známy svojou láskou k luxusným športovým autám. A mimochodom, vlastní vodičský preukaz na nákladné autá nad 3,5 tony. Seriálová postava Mr. Bean toho veľa nenahovorila. Zaujímavosťou je, že Atkinson koktá! Najväčší problém mu robí výslovnosť slov, v ktorých sa nachádza písmeno B. Večný smoliar Mr. Bean vyzerá ako nepodarený a hlúpy “popleta”. Pravdou však je, že samotný Rowan Atkinson navštevoval prestížnu súkromnú základnú školu. A teraz sa držte! Spolužiakom mu bol samotný bývalý britský premiér Tony Blair. Navyše, Atkinson má magisterský titul z elektrotechniky. Mr. Bean počas seriálu nikdy neprehovoril. Jeho hlas sme však predsa len mohli počuť. V prvej časti ho prepožičal kňazovi. Vo filme Prázdniny Mr. Beana sme v úvode mohli vidieť dievčatko sediace pri prehrávači. Nebol to nikto iný, ako Lily, dcéra Rowana Atkinsona. Mr. Bean sa preslávil aj humornými pohybmi uší. Nejednalo sa o žiadny trik. Presne túto schopnosť má Atkinson. Rowan v roku 2007 vyhlásil, že žiadneho ďalšieho Mr. Beana už neuvidíme. Bolo to však predčasné vyjadrenie. V roku 2015 uzrel svetlo sveta skeč “Pohreb”. Stalo sa tak pri príležitosti 25. výročia seriálu. Seriál mal obrovský úspech. Vysielal sa v takmer všetkých krajinách sveta. Na začiatku každého dielu zaznie latinský text „Ecce homo qui est faba“, ktorý v preklade znamená “Hľa, človek, ktorý je fazuľa.” Na záver je to naopak text “Zbohom človek, ktorý je fazuľou”. Atkinson je hrdina! Počas letu zachránil svoju rodinu. Pilot stratil vedomie a Rowan prevzal riadenie, kým sa pilot neprebral. V roku 2012 bol Rowan Atkinson v úlohe Mr. Beana súčasťou otváracieho ceremoniálu letných olympijských hier v Londýne. Charakter hlavnej postavy vznikol už 10 rokov predtým, ako sa zrodilo meno Mr. Bean. Tretí diel seriálu bol v dvoch kategóriách nominovaný na Filmovú cenu Britskej akadémie. Počas seriálu sme sa nikdy nedozvedeli Beanove krstné meno. Vo filme z roku 1997 má v cestovnom pase uvedené, že sa volá jednoducho Pán (Mr.). Premiéra siedmeho dielu trhala rekordy. Sledovalo ju 18,5 milióna divákov! Plyšový medvedík a Mr. Bean sú nerozlučná dvojica. Teddy sa však prvýkrát divákom predstavil až v piatej epizóde. Film z roku 1997 odhalil ešte jedno tajomstvo. Počas 15 dielov seriálu sme sa nikdy nedozvedeli, kde Bean pracuje. Až filmová adaptácia odhalila, že pracuje ako strážnik v londýnskej Národnej galérii.

Zdroj: Dnes24.sk