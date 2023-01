Zdroj: pixabay.com VEĽKÝ HOROSKOP na rok 2023: Čakajú nás ťažké časy, kto si to najviac odskáče? Viaceré znamenia zverokruhu v novom roku siahnu až na dno svojich síl. Nebude však všetko len zlé. Astrologička predpovedá, na čo sa pripraviť. 1. január 2023 ELA Magazín

Rok 2023 bude podľa astrologičky Valiky Polčicovej turbulentný. Tvrdo preskúša nielen viaceré znamenia, ale aj Slovensko ako krajinu. Nie všetko bude ale negatívne. Niekto nájde lásku, iný sa môže tešiť na kariérny postup. Nazrite, čo budú hviezdy v nasledujúcom roku priať vám.

Baran

Barany sú ohnivé znamenie, vládne im Mars. Január a február budú pre toto znamenia príjemné, atmosféra v ich okolí bude priateľská. Tretí mesiac bude trošku vyčerpávajúci z pohľadu energie.

Na jar a začiatkom leta sa situácia zlepší. Najmä jún a júl budú priať nezadaným. Barany majú v tomto období možnosť zoznámiť sa s človekom, s ktorým to môže viesť k trvalému vzťahu. August bude pre Baranov príjemný, dariť sa im bude najmä v práci a financiách. September sa bude niesť v pohodovej atmosfére. Október však ľuďom v znamení Barana môže priniesť pracovné problémy. V tomto mesiaci nie je vhodné meniť zamestnanie ani riskovať. Barany, ktoré zrovna zmenu profesie zvažujú, by s tým radšej mali počkať do novembra alebo decembra.

Býk

Býkom vládne planéta Venuša. Prvá polovica roka pre nich bude pomerne turbulentná, s príchodom leta sa ale začne všetko pomaly zlepšovať. Nový rok odštartuje pre Býkov trochu komplikovane. V januári aj februári pocítia problémy v láske a citových záležitostiach. To môže vyeskalovať aj do rozchodov či rozvodov. V marci prídu ťažkosti v práci, tie sa ale už v máji vyriešia. Býci však stále nebudú cítiť úplné vnútorné naplnenie.

Zmenu prinesú jún a júl, ktoré budú pre býkov výbornou príležitosťou na nadviazanie nových vzťahov a priateľstiev. V auguste sa medziľudské vzťahy ešte viac prehĺbia a dobré správy prídu aj v oblasti kariéry. September bude veľmi pokojný, možno až trochu nudný. Najšťastnejšie obdobie však bude pre býkov november, kedy sa im bude dariť vo všetkých oblastiach. V decembri môžu prísť menšie finančné problémy, avšak nie také, ktoré by sa nedali vyriešiť.

Blíženci

Prvý mesiac prinesie Blížencom dobré správy v oblasti financií, v hre je zvýšenie platu či odmeny. Možno stojí za pokus podať si aj los. Vo februári sa však začnú vynárať starí démoni. Blížencov začne doháňať niečo negatívne z ich minulosti. Na svedomí to budú mať ľudia, ktorí sa už v ich živote niekedy objavili, nie však ako priatelia.

Marec bude samá práca, na osobný život veľa času nezostane. Blíženci budú musieť splniť veľmi veľa neľahkých pracovných úloh. Potom však príde séria pokojných mesiacov. Apríl, máj aj jún si Blíženci bezstarostne užijú. V júli sa však nečakane zvýšia výdavky a rozpočet Blížencov zostane tak trochu deravý. Je dokonca možnosť, že prídu o prácu. Toto stresujúce obdobie ale nepotrvá dlho a už v auguste je v pracovnej oblasti všetko v poriadku. Blíženci si v práci buď vyjednajú lepšie podmienky, alebo si nájdu novú. September a október budú príjemné, november viac než príjemný. Blíženci budú v dobrej nálade a možno si doprajú aj výlet či dovolenku. Rok zakončia priam super. December bude príležitosťou na zoznámenie sa s príjemným človekom. Nemusí pritom ísť o potenciálneho partnera, môže z toho vzniknúť napríklad priateľstvo na celý život. Vianoce 2023 budú teda pre Blížencov krásnym zakončením neľahkého roka.

