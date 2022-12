Zdroj: TASR Musk verí, že vylieči slepých aj hluchých: Začne testovať mozgové čipy na ľuďoch Elon Musk oznámil, že jeho spoločnosť Neuralink plánuje do pol roka začať s testovaním mozgových čipov na ľuďoch. Potom si vraj jeden nechá zaviesť aj on. 2. december 2022 Technológie

Zdroj: TASR

Firma Neuralink, ktorej šéfuje známy miliardár Elon Musk, zatiaľ testuje mozgové čipy na opiciach. Podľa Muska však do pol roka začnú robiť prvé testy na ľuďoch. Oznámil to na nedávnej prezentácii.

Čipy by mali podľa jeho slov vyliečiť slepotu, hluchotu a časom dokonca umožniť ochrnutým znova sa hýbať. „Sme si istí, že neexistujú žiadne fyzické prekážky na obnovenie funkčnosti celého tela,“ povedal Musk.

Vraj si ho dá tiež

Uvedomuje si, že to znie zázračne, no je presvedčený, že to je možné. Musk na prezentácii ukázal aj video testovanej opice, ktorá má zavedený čip a dokáže pomocou neho hrať hru „MindPong“ na počítači, či písať na klávesnici.

„Veľmi zaujímavá vec je, že implantát nie je vidieť. Zmenšili sme ho na hrúbku časti lebky, ktorá bola odstránená,“ priblížil Musk. Dodal, že či čip si možno nechá na podobnej prezentácii zaviesť aj on sám.

Čelia obvineniam

V prípade testovaných zvierat bol Neuralink viackrát kritizovaný za nehumánne zaobchádzanie s nimi a úmrtia. Všetky obvinenia z týrania zvierat však spoločnosť poprela.

„V Neuralink sme absolútne odhodlaní pracovať so zvieratami tým najhumánnejším a najetickejším možným spôsobom,“ uvádza spoločnosť v stanovisku.

