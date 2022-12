Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Za Vianoce si poriadne PRIPLATÍME: S akou rezervou rátať a čo zdraželo najviac? Najkrajšie sviatky v roku poznačí výrazné zdražovanie rôznych tovarov. Slováci prezradili, či plánujú na darčekoch či hostine šetriť. 1. december 2022 Správy Zo Slovenska

1. december 2022 Správy Zo Slovenska Za Vianoce si poriadne PRIPLATÍME: S akou rezervou rátať a čo zdraželo najviac? Najkrajšie sviatky v roku poznačí výrazné zdražovanie rôznych tovarov. Slováci prezradili, či plánujú na darčekoch či hostine šetriť.

Za Vianoce si rodiny priplatia priemerne o 18,5 % (82 eur) viac než vlani. V priemere by mali počítať s 535 eurami za vianočný nákup. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť Partners Group SK na základe prieskumu agentúry Focus, ktorý prvý novembrový týždeň uskutočnili osobnými rozhovormi s 1017 dospelými Slovákmi.

Vedú kozmetika a oblečenie

Tieto Vianoce najčastejšie plánujú darovať kozmetiku a drogériu (35 %), oblečenie (33 %) a knihy, hudbu či spoločenské hry (24 %).

Ženy plánujú partnerom darovať najmä oblečenie (43 %) alebo kozmetiku (36 %) a muži kozmetiku (33 %) či oblečenie (23 %). Slováci do 34 rokov plánujú najčastejšie obdarovať kozmetikou (49 %), 35– až 54-roční chcú darovať najmä oblečenie (38 %), ako aj 55-roční a starší (26 %), vyčíslil Martin Slosiarik z prieskumnej agentúry.

Praktické dary

„Blízkym chceme dať veci, ktoré bežne využívajú, čím odľahčíme ich výdavky na bežnú spotrebu. No časté sú aj dary, ktoré by si za normálnych okolností sami nekúpili,“ uviedla odborníčka na osobné financie spoločnosti Partners Group SK Linda Valentín.

„Peniaze tieto Vianoce plánuje darovať 15 % opýtaných, čo je o 4 % menej než vlani,“ dodal Slosiarik.

Koľko minieme?

Na darčeky podľa jeho slov plánuje najviac respondentov minúť 71 až 100 eur (12 %) a rovnaké percento chce vyčleniť na darčeky 151 až 200 eur. Štvrtina opýtaných plánuje minúť viac než 300 eur a desatina dary kupovať neplánuje. Priemerne plánujú dopytovaní minúť na darčeky 211 eur, o 10 % viac než pred pandémiou (2019).

Domácnosti s príjmom do 800 eur plánujú vyčleniť na vianočné darčeky v priemere 94 eur, rodiny, ktoré majú príjem od 800 do 1200 eur, chcú priemerne minúť 165 eur, domácnosti s príjmom 1201 až 1600 eur plánujú minúť v priemere 216 eur, tie s príjmom od 1601 eur do 2000 eur plánujú vyčleniť 235 eur a rodiny s najvyšším príjmom, 2001 eur a viac, chcú minúť priemerne 293 eur, dodal Slosiarik.

Vianoce na dlh

Na vianočné pečenie Slováci minú 83 eur (medziročný nárast dve pätiny), na výzdobu 79 eur (nárast 26 %) a na vianočný a sviatočný stôl 152 eur (o štvrtinu viac). Na cestovanie dajú 150 eur, vyčíslila Valentín.

Zo Slovákov, ktorí nakupujú darčeky (908 respondentov), je 5 % ochotných si na ne požičať, uzavrel Slosiarik. Z celej vzorky ide o 4 %. „Treba si však dávať pozor na skryté pôžičky a finančné pasce, ktoré môžu Vianoce významne predražiť,“ upozornil analytik Finančného kompasu Matej Dobiš.

Zdroj: TASR