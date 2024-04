6. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Muž nepochopil, že išlo o prvoaprílový žart: Na čelo si dal VYTETOVAŤ logo reštaurácie! Muž zareagoval na výzvu reštaurácie a s vidinou ľahkého zisku si nechal na čelo vytetovať jej logo. Ako sa neskôr ukázalo, výzva bola len prvoaprílovým vtipom.

Filipínska reštaurácia Taragis sa preslávila aj tým, že na sociálnych sieťach rada zdieľa rôzne výzvy. Počas tohtoročného prvého apríla však zašla priďaleko.

Ako informoval portál novinky.cz, reštaurácia na prvého apríla vypísala výzvu, v ktorej ponúkla približne 1 600 eur každému, kto si nechá na čelo vytetovať jej logo.

Utekal do tetovacieho salónu

Niekomu by sa mohol zdať termín uverejnenia výzvy podozrivý. To však nebol prípad jedného z fanúšikov podniku. Nepochopil, že ide o žart a vybral sa do tetovacieho salónu.

„Poslal som vám správu. Už sa na tom pracuje, počkám si na vašu odpoveď,“ napísal pod výzvu. Ku všetkému priložil aj fotografie. Hoci reštaurácia svoj príspevok po chvíli vymazala, tetovanie nešťastníka už prebiehalo.

Pre zárobok urobia čokoľvek

Ako pripomína server, niektorí komentujúci sa na prípade zabávali, no viacerí sa postavili na stranu potetovaného muža. Podľa portálu Inquirer mohlo dôjsť k nedorozumeniu aj vďaka kultúrnym rozdielom. Väčšina Filipíncov totiž nepozná západné zvyky, a tak to bolo aj v prípade prvoaprílových žartov.

Ďalším dôvodom môže byť aj to, že Filipínci pre neľahkú ekonomickú situáciu v krajine dokážu pre peniaze spraviť takmer čokoľvek.

Zodpovednosť odmietajú

Medzi ľuďmi panuje presvedčenie, že za nepodarený žart by mal podnik niesť plnú zodpovednosť. „Keby sme boli v USA, bol by z toho okamžite veľký súdny proces,“ napísal jeden z komentujúcich. Taragis však zodpovednosť odmieta. „Je predsa apríl. Neverte nikomu a ničomu. Rovnako ako počas ktoréhokoľvek iného dňa. Opakujeme, že Taragis nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosti, ku ktorým došlo,“ uviedla reštaurácia vo vyhlásení.

Grabe ung dedication ni kuya na patulan ung #tattoo challenge ng Taragis Shop then April Fools Frank lang daw pala. Buti na lang binigay pa rin ung 100k at sobrang daming nagbigay ng tulong like Ms.Glenda and Nicole Caluag pic.twitter.com/4qmqncFU8g — MICHAEL MARQUESES (@kimmy4007) April 2, 2024

