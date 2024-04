4. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Žena na Facebook napísala, že jej nechutí pretlak: Za údajné SPIKNUTIE jej hrozí BASA To, čo napíšete na sociálne siete, by ste si mali vopred dobre premyslieť. Svoje by vám o tom vedela porozprávať aj istá žena, ktorej teraz za status hrozí väzenie.

Nigérijčanka Chioma Okoliová sa ocitla v poriadnych problémoch. Všetko sa pritom začalo na prvý pohľad nevinne. 39-ročná podnikateľka s detským oblečením má síce iba malý biznis, no na sociálnych sieťach ju sleduje 18-tisíc ľudí.

Príliš sladký pretlak

Ako informoval server novinky.cz s odvolaním sa na CNN, vlani na jeseň sa na Facebooku podelila o dojmy z rajčinového pretlaku Nagiko. Zdal sa jej prisladký a preto sa na názor opýtala aj verejnosti.

Jej status sa stal virálnym a dostal sa aj k výrobcovi pretlaku. V jednom z komentárov jej ktosi dokonca napísal: „Prestaňte ohovárať produkt môjho brata. Ak vám nechutí, použite iný skôr ako to zavesíte na sociálne siete, alebo zavolajte na zákaznícky servis.“ Na to mu mala Chioma odpísať, aby bratovi poradil, nech prestane „oblbovať“ ľudí, keďže je podľa nej daný pretlak samý cukor.

Prišla pre ňu polícia

O týždeň neskôr na jej dvere zaklopala polícia. Na základe zákona o počítačovej kriminalite ju obvinila z úmyslu podnecovať verejnosť proti spoločnosti Erisco. Za toto je hrozia tri roky vo väzení a pokuta vo výške 5-tisíc dolárov (4 600 eur).

To však nie je to najhoršie. Výrobca ženu žaluje aj za spiknutie s ďalšími dvoma ľuďmi, za čo jej hrozí ďalších sedem rokov za mrežami. Navyše ju firma zažalovala za ušlý zisk. Odškodné sa môže vyšplhať na viac ako 2,7 milióna eur. Firma to odôvodňuje tým, že z dôvodu obáv o svoju povesť ju opustilo niekoľko dodávateľov.

Bude to náročné

Žena už istý čas dokonca strávila vo väzení, z kadiaľ ju prepustili na kauciu pod podmienkou, že sa verejne ospravedlní. Chioma tak ale nespravila, nakoľko tvrdí, že dohoda vznikla pod nátlakom.

Na jej stranu sa už postavilo Amnesty International a aj verejnosť, ktorá začala organizovať zbierky na zaplatenie súdnych poplatkov.

Nigérijský právny analytik zdôrazňuje, že aj sloboda prejavu má svoje hranice a nikto nemôže niekoho len tak očierňovať. Zároveň však priznáva, že v tomto prípade bude preukázanie „kybernetickej kriminality“ veľmi náročné.

„Spoločnosť Erisco musí dokázať, že príspevok na Facebooku mal vplyv na jej podnikanie už v dobe, keď bol zverejnený,“ povedal.

Nikdy neustúpi

Celá kauza sa napokon môže obrátiť proti výrobcovi. Podľa CNN totiž v závode začali proti firme protestovať jej vlastní zamestnanci a ľudia na sociálnych sieťach vyzývajú k bojkotu jej výrobkov.

Zakladateľ spoločnosti je však neoblomný. „Radšej zomriem, než aby som niekomu dovolil pošpiniť môj imidž, ktorý som budoval štyridsať rokov,“ uviedol.

