Na hokejovom zväze to vrie! Ako vysvetlil Šatan zásah NAKA a chystajúci sa štrajk? VIDEO

Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) je pripravené spolupracovať pri vyšetrovaní pochybenia v súvislosti s verejným obstarávaním na nákup hokejok.

Zväz chce aj naďalej pracovať čestne a transparentne, hoci vníma útoky skupiny ľudí, ktorým sa to nepáči. Vo štvrtok o tom na mimoriadnom brífingu SZĽH informoval Peter Kruľ, výkonný riaditeľ SZĽH.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zasahovali v utorok v sídle SZĽH. Vykonávali procesné úkony v súvislosti s verejným obstarávaním. „Vo všetkých otázkach a pomoci sme boli maximálne súčinní, všetko čo vyžadovali sme poslali. Akúkoľvek pomoc sme pripravení plniť aj naďalej. Je to síce nepríjemná situácia pre slovenský hokej a aj pre mňa, ale akákoľvek zdravá vízia pre hokej musí ma pevné základy,“ hovorí Kruľ.

PRIEBEH TLAČOVEJ KONFERENCIE si pozriete TU!

Súčasná situácia mrzí aj prezidenta Miroslava Šatana, ktorý však našiel priestor aj na pozitívne správy: „Mňa tiež mrzí, aké rany dostáva hokej. Tým, ktorým na hokeji záleží, mi však hovorili, aby sme dali von aj niečo pozitívne. Na zväze sme pripravili najskôr pomoc Covid 1, s ktorou sme pomáhali mládežníckym trénerom v rámci trojmesačných príspevkov v celkovej hodnote 340-tisíc eur. Všetci okrem pár výnimiek si pomoc vyčerpali. Momentálne máme na stole projekt pomoci Covid 2 v celkovej výške 320-tisíc eur,“ prezradil šéf SZĽH.

Hladinu uplynulých dní rozvíril aj štrajk rozhodcov, ktorí žiadajú zvýšenie odmien. Zväz im poslal už štyri ponuky, no arbitri všetky zmietli všetky zo stola. „V stredu sme poslali rozhodcom piatu ponuku s tým, že dnes budeme mať videorozhovor, kde im vysvetlíme všetky detaily. Z ich strany však platí, že majú stále rovnakú požiadavku, ktorá je pre zväz neakceptovateľná, chcú hneď 200-tisíc. My im dokážeme dať teraz 80-tisíc a na ďalší rok rovnakú sumu a zafixovať infláciu do ďalších rokov,“ povedal Ivan Pulkert, generálny sekretár SZĽH.

Šatan verí, že sa zväz s rozhodcami dohodne, chýba mu však lepšia komunikácia z ich strany. Je však možný aj opačný scenár, preto už zväz kontaktoval aj rozhodcov zo zahraničia. „V iných krajinách štandardne rozhodcov platia kluby, u nás je to zväz, pretože tak uľahčujeme život klubom. Je veľmi nevhodný čas na štrajk, navyše chýba aj konštruktívna debata z ich strany ako riešiť problém. Ale verím, že nájdeme nejakú dohodu, a že problémom hokeja nebudú rozhodcovia. Chceme preto nastaviť financovanie na niekoľko rokov.“

Po zverejnení informácie o zákroku NAKA na zväze sa v médiách objavili vyhlásenia APHK aj výkonného výboru SZĽH. Obe strany trvajú na čo najskoršom zvolaní mimoriadneho kongresu.

„My sme včera mali výkonný výbor, bol veľmi zaujímavý, občas to pripomínalo príbehy z kabíny. Ale to je v poriadku, diskusia na výkonnom výbore by mala byť interná a následne by mala ísť von. To sa včera otočilo a myslím si, že to teraz niektorých členov mrzí. Čo sa týka požiadavky na zvolanie kongresu, myslím si, že to nemá opodstatnenie.“