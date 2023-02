Zdroj: www.pixabay.com Slnečná búrka MIERI k Zemi: Uvidíme polárnu žiaru, či nastanú VÝPADKY internetu a signálu? Na Slnku došlo k erupcii! To vyvolalo silnú reakciu vo forme slnečnej búrky, ktorá to má namierené priamo na našu planétu. 19. február 2023 han Technológie

„Na Slnku došlo k silnej erupcii, ktorá bola klasifikovaná ako trieda X. Prúd nabitých častíc, ktorú Slnko pri tejto erupcii vyprodukovalo, teraz mieri k Zemi a čoskoro spôsobí geomagnetickú búrku,“ informuje portál iMeteo.sk.

Silná erupcia

V piatok došlo na Slnku k silnej erupcii triedy X2.2. „Erupcia trvala 1 hodinu 12 minút, pričom svoj vrchol dosiahla 48 minút od začiatku erupcie. Podľa Space.com pôsobila v piatok dočasné výpadky rádiového signálu na Slnkom osvetlenej strane Zeme − nad Amerikou,“ tvrdí iMeteo.sk.

„Námorníci, letci a rádioamatéri si mohli v piatok popoludní všimnúť stratu signálu a iné nezvyčajné efekty šírenia na frekvenciách pod 30 MHz viac ako hodinu po erupcii,“ dodali na webe.

Experti sú v strehu

Podľa portálu Space.com, sú v pozore experti z NOAA (Národný úrad pre oceán a atmosféru) a NASA sú v pozore. „Pri tejto erupcii Slnko vypustilo do vesmíru prúd nabitých častíc, ktoré teraz smerujú k Zemi rýchlosťou vyše 1 milióna kilometrov za hodinu,“ poznamenali na iMeteo.sk.

„K našej planéte by tieto nabité častice mali doraziť v pondelok, čo pri interakcii s magnetosférou Zeme vyvolajú geomagnetickú búrku. Odborníci z NOAA predpovedajú slabšiu geomagnetickú búrku triedy G1, no odborníci z NASA avizujú, že by mohlo ísť o geomagnetickú búrku triedy G2 alebo až G3,“ dodali.

Ako uvádzajú odborníci pri takýchto situáciách, tak slnečné erupcie kategórie G2 a G3 môžu ovplyvniť všetky satelitné technológie, rádiovú komunikáciu, elektrické rozvodné siete, ale aj navigačné signály. Nie je vtedy vylúčené ich správne fungovanie aj na dlhšie.

Polárna žiara

Práve takáto slnečná búrka spôsobuje aj vznik polárnych žiar, ktoré môžu byť vidieť aj u nás. „Ak by došlo ku geomagnetickej búrke G3, ako avizuje NASA, polárne žiary by mohli byť viditeľné od 50 ° zemepisnej šírky, čo je rovnobežka prechádzajúca Českom či južným Poľskom,“ vysvetľujú na iMeteo.sk.

„Je možné, že polárna žiara bude viditeľná aj zo severného Slovenska, najmä Tatier, prípadne slabo viditeľná z iných lokalít Slovenska,“ uzavreli.

