19. február 2023 han Zo Slovenska Ďalší INCIDENT na svahu: Mladík narazil do ženy, tá skončila v bezvedomí a on UŠIEL! Incidentov na slovenských svahoch neustále pribúda. Našťastie, tento sa neskončil tragicky, ale nechýbalo k tomu veľa.

Celým Slovenskom otriasla hrozná smrť, ktorú zapríčinil náraz lyžiara do malého chlapca na svahu vo Veľkej Rači v piatok (10. 2.). Informovali sme vás o tom v TOMTO článku. Polícia v Čadci obvinila 19-ročného muža z prečinu usmrtenia.

Dráma vo Vrátnej

Na svahoch sa však stávajú ďalšie nepríjemnosti. Ako informoval portál čas.sk, ďalší prípad sa stal vo Vrátnej: „K takejto nehode došlo v sobotu 11.2. vo Vrátnej, kde mladík prevalcoval nič netušiacu ženu stojacu pri detskom vleku.“

„Podľa všetkého mladík vo veku približne 15–18 rokov pri spúšťaní z kopca narazil do ženy so svojim snežným klzákom. Tá sa nachádzala na svahu pri detskom vleku. Po zrážke žena stratila vedomie a mladý vinník z miesta nehody ušiel,“ dodáva spomínaný portál.

Odkaz dcéry

O tom, čo sa stalo napísala na sociálnu sieť aj rozčarovaná dcéra zranenej ženy. „Dnes vo Vrátnej o cca 15:30 narazil neznámy chlapec/muž na boboch do mojej mami, ktorá upadla do bezvedomia, následne ju potom sanitka odviezla do nemocnice, kde z vyšetrení zistili silný otras mozgu. Mama si nič nepamätá,“ uvádza žena v príspevku.

Žena ešte dodala, že mladík mal zelenú alebo modrú bundu. Čo je však hrozné, že neposkytol prvú pomoc! „Budeme čakať ešte na záznam z webkamier. Keby ktokoľvek niečo videl, budeme radi za info,“ uzavrela.

