Na sklonku roka je linka pomoci horúca: Vypustite paru pocitov, odkazuje odborník Slováci žijú stále v predsudkoch a stereotypoch. Andrej Vršanský z Ligy za Duševné zdravie redakcii prezradil, čím si mnohí z vás prechádzajú a ako pomôcť. 31. december 2021

Zdroj: Andrej Vršanský , pixabay.com

Ak trpí ľudské telo, vieme kam a na koho sa obrátiť. No ak pokrivkáva psychika, vtedy to už také jednoduché nie je. Podľa nedávneho prieskumu, ktorého sa zúčastnila Liga za Duševné zdravie, sa každý štvrtý až piaty Slovák hlási k častým prejavom úzkosti. Mnohí z nich sa zároveň boja a hanbia sa priznať to.

Ani Silvester a nasledujúci nový rok nemusia v každom naštartovať nadšené pozitívne vibrácie. Koronové obdobie môže tento problém ešte viac prehĺbiť.

Ako si pomôcť a ako to vyzerá v týchto dňoch na linke dôvery? Viac pre Dnes24 prezradil Andrej Vršanský z Ligy za Duševné zdravie.

Počet ľudí stúpa

„Pandémia neprospela duševnému zdraviu jednotlivcov, ani spoločnosti. Potvrdzujú to zahraničné prieskumy a aj náš vlastný o stave duševného zdravia. Počet ľudí s vážnymi úzkosťami stúpa a najmä počet ľudí bez úzkostných prejavov klesá. Výsledky naznačujú, že viac ľudí začalo pociťovať duševnú nepohodu,“ povedal Andrej Vršanský, manažér pre partnerstvá Ligy za duševné zdravie.

„Cítime to aj na Linke dôvery Nezábudka, na ktorej by sme opäť potrebovali navyšovať kapacity,“ vysvetľuje.

Pretlakovaná spoločnosť

Situáciu si však podľa jeho slov vytvárame aj sami. „To, či žijeme v prostredí, ktoré je otvorené, priateľské alebo nepríjemné a polarizované, veľmi ovplyvňuje, ako sa cítime a či sa naše príznaky duševných porúch rozvíjajú alebo zanikajú. Naša spoločnosť je pretlakovaná a všetci to cítime. Na druhej strane, my sami spoločnosť pretlakujeme,“ vraví a zároveň dúfa, že sa im podarí „získať pozornosť štátu,“ ktorá im umožní zrýchliť procesy v rámci programov pre školy, dospelých i samosprávy. „Programy sú konštruované tak, že robia zmenu zdola,“ vysvetľuje.

Zavolajte odborníkom

Nezábudku nestopli ani počas najkrajších dní v roku, neurobia tak ani počas Silvestra. „Funguje neustále a bez prerušenia aj počas sviatkov. Práve počas sviatkov býva nápor na služby linky vyšší, pretože ľudia majú očakávania, ktoré sa niekedy nenaplnia.“ Ak potrebujete pomoc, skúste vytočiť známe a bezplatné telefónne číslo 0800 800 566.

Prízvukuje Vršanský s tým, že na druhej strane volajúceho vypočujú odborníci s mnohoročnou praxou – a kde napríklad poriadia i to, ako zvládnuť dni, pri ktorých máte pocit, že sa vám v nich nedarí.

Slováci sa hanbia

Prečo sa mnohí Slováci boja alebo hanbia hovoriť o psychických problémoch? „Žijeme v predsudkoch a stereotypoch. Z prieskumu nám vyšlo, že 73 % obyvateľov Slovenska vníma, že hanba spojená s duševným zdravím v spoločnosti pretrváva. Pritom duševné nezdravie je prítomné všade okolo nás.“

Podľa Vršanského je preto dôležité popularizovať tému duševného zdravia, aby sme každý svojím kúskom prispievali k tomu, že sa rozhovory o duševnom zdraví a nezdraví stanú normálnou súčasťou života rovnako ako COVID alebo chrípka, vysoký krvný tlak či šport.

„Čím menej predsudkov budeme mať, tým viac sa nebude báť hovoriť o svojich pocitoch a tým skôr vyhľadáme pomoc, pomôžeme si sami už len tým, že pomenujeme to, čo cítime a prežívame a vypustíme paru zo svojho pretlakového hrnca zážitkov a pocitov.“

