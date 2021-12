3 Galéria Zdroj: Patrik Lenghart , pixabay.com Okomentovali váš príspevok slovkom Dobre.? Nie je za tým pochvala, ale rázny nesúhlas Komentár Dobre. sa začína čoraz častejšie objavovať medzi príspevkami na sociálnych sieťach. Viete, kedy vám ho môžu napísať? 12. december 2021 Monika Hanigovská Magazín

12. december 2021 Monika Hanigovská Magazín Okomentovali váš príspevok slovkom Dobre.? Nie je za tým pochvala, ale rázny nesúhlas Komentár Dobre. sa začína čoraz častejšie objavovať medzi príspevkami na sociálnych sieťach. Viete, kedy vám ho môžu napísať?

Možno aj pod vašimi príspevkami sa naraz objavilo prosté slovo: Dobre. V čase prehlbujúcej sa polarizácie spoločnosti, teda najmä počas vyhrotených nálad ohľadom očkovania i sprísnených opatrení, vznikla facebooková skupina, ktorá začala bojovať proti hoaxom a niektorým urážlivým a agresívnym správam na sociálnych sieťach. A to vskutku originálne.

Sila v jednom slove

Svoj názor vyjadruje jediným slovom, ktoré kladie odpor azda tým najpokojnejším spôsobom. „Dobre. vzniklo ako odpoveď na nenávisť, ktorá sa v obrovských kvantách šíri slovenským internetom. Je všade, je nesmierne hlučná, paralyzuje veľkú časť rozumných diskusií, napríklad o protipandemických opatreniach či vakcinácii. Tá nenávisť a hrubosť je výrazná takmer vždy,“ vysvetlil pre Dnes24 zakladateľ facebookovej skupiny Patrik Lenghart. A prezradil nám toho podstatne viac.

Prečo niektoré skupiny ľudí takto reagujú? Podľa jeho slov im chýba kritické myslenie, no majú potrebu dať to vulgárne najavo.

Nevníma ich však ako početnú skupinu. „V našej spoločnosti neprevyšujú počtom, len hlučnosťou,“ myslí si.

Sú pokojne nespokojní

Skupina zároveň bojuje za tých, ktorí prišli na sociálnych sieťach o svoj „hlas“. „Väčšina rozumných slušných ľudí jednoducho stratila energiu a chuť odporovať nenávisti a hlúpostiam. Práve preto Dobre.,“ vysvetľuje zakladateľ projektu, za ktorým stojí aktívna skupinka približne desiatich ľudí, pričom adminské práva má pod palcom asi dvadsiatka dobrovoľníkov.

Nevracajú im však negatívne emócie. „Lebo je možnosť slušne a pokojne dať najavo, že aj my sme ešte stále tu: Sme nespokojní. Nechceme nenávisť a budeme proti nej vystupovať, ale neznížime sa na úroveň agresorov.“

Niekedy však reakcia administrátorov neostane len pri jednom slove. „Vysvetľujeme. Aj ja osobne vysvetľujem, keď je na to príležitosť. Ale Dobre. vzniklo práve preto, že nie vždy sa to dá.“ Ako nám jeho zakladateľ ďalej prezrádza, niektorí diskutujúci si totiž vytvorili okolo seba akúsi stenu, cez ktorú dialóg neprejde, ďalších nezaujímajú žiadne argumenty.

Vyhrážky a intímne informácie

Chceli sme vedieť, ako vyhľadávajú hoaxy. „Keď narazíme na niečo podobné, len si o tom dáme vedieť a spoločne prídeme s protestom, a tak mávajú šíritelia nenávisti a bludov odpoveď aj od nás a nie len poklony od svojich popletených fanúšikov.“

Skupina od svojho vzniku bojuje s množstvom nenávistných správ. „Nenávistných reakcií dostávame už od začiatku stovky. Odporcovia nám aj súkromne píšu, vyhrážajú sa nám… Kolegyni Katke napadol istý hrdinský mladý junák súkromné internetové účty a zverejňoval jej intímne informácie a fotografie,“ šokuje a dodáva, že tento junák patrí medzi najväčších slovenských nacionalistov. „Nuž, aj takíto ľudia, ako je tento mladý gavalier, sú súčasťou myslenia, proti ktorému bojujeme.“

V tíme majú odborníkov

Dobre. funguje len niekoľko mesiacov, no od začiatku je v kondícii vďaka ľudom z rôznych pracovných oblastí. „V našom tíme máme odborníka na kyberbezpečnosť, niekoľko ľudí s novinárskym pozadím, učiteľov, právničku, farmaceutickú reprezentantku a mnohých ďalších odborníkov mimo tímu kontaktujeme, keď potrebujeme poradiť,“ prezrádza Lenghart. Obrátil sa na nich už aj uznávaný infektológ z bratislavských Kramárov.

Peter Sabaka sa zapojil do ich iniciatívy hneď niekoľkokrát. „Raz dokonca sám prišiel so svojím vlastným príspevkom a požiadal nás o pomoc v boji proti konkrétnej prekrútenej informácii, účelovo vyslanej od konkrétneho politika,“ dodal P. Lenghart.

Podporovatelia ĽSNS na scéne?

Všimli sme si, že skupina je na Facebooku súkromná. Zisťovali sme, prečo je to tak, a či sú problémom práve niektoré nenávistné správy. „Pomáha nám to držať si prehľad, pretože v poslednej dobe k nám prišlo veľa mediálne známych osobností, vrátane politikov. Takisto nám to pomáha raz za čas niekoho odmietnuť – napríklad, ak má uchádzač na profilovke nálepky s logami strán, ktorých predsedovia sú zatiaľ neprávoplatne odsúdení na 4 roky a 4 mesiace.“

Aby bolo dobre

Iniciatíva je pomerne nová, už teraz má viac ako 11-tisíc členov, čo občas prináša aj iné názory. „Naša skupina je veľmi rôznorodá, a preto aj naši členovia na nás reagujú rôzne. Aktivity máme zdravé, aj keď nie všetci sú úplne so všetkým spokojní, ako to snáď býva vždy a všade. Podľa niektorých členov sme príliš málo bojovní, no na druhej strane podľa iných by sme sa do niektorých bojov ani nemali púšťať.“

„Jedna z tém, ktorá v skupine zarezonovala, sa týkala istej internetovej reklamy zobrazujúcej homosexuálny pár,“ opisuje zakladateľ skupiny.

A pripomína, že všetci členovia tímu veria v rovnosť medzi ľuďmi. „A teda pre nás nie je nijako zaujímavé, keď je na reklame zobrazený taký či onaký typ človeka. Medzi členmi sa však príležitostne nájdu aj iné názory.“

Patrik Lenghart pôsobí momentálne ako vysokoškolský pedagóg a svoje súkromné aktivity neprenáša na pôdu školy. Aj tu má svoje pravidlá, ktorých sa drží. Zaujímalo nás, ako reaguje, ak o to prejavia študenti záujem. V skupine totiž nájdeme i veľké množstvo mladých ľudí.

„Ak sa spýtajú, krátko odpoviem, ale moje osobné aktivity sú témou skôr na posedenie v bare, nie za katedrou. Patrí to medzi pravidlá, ktoré si so študentmi udržujem,“ dodá na záver.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

3 Galéria

Zdroj: Patrik Lenghart

Zdroj: Dnes24.sk