Na Slovákov „padá" lockdown, izolácia i Vianoce: Vieme, ako zatočiť so zlou náladou! Toto pretrvávajúce obdobie nás dokáže vnútorne (po)zmeniť. Obrátili sme sa preto na odborníkov. Tí nám prezradili, ako proti ťaživým myšlienkam bojovať. 24. december 2021 Monika Hanigovská Magazín

Zdroj: Robert Krause , pixabay.com , Andrej Vršanský

Popíjať kávu v preplnenom podniku, sadnúť si s pukancami do kina, či napríklad cestovať bez akéhokoľvek obmedzenia, to bolo pred pandémiou celkom bežné. Stačilo sa však prehupnúť do sprísnených protipandemických opatrení a lockdownu, a naraz sme na „sociálny štandard“ začali postupne dosahovať len po špičkách alebo s ťažkosťami.

Táto zložitá doba však môže mať dopad i na našu psychickú rovnováhu a zdravie, a prichádzajúce Vianoce majú moc všetko ešte znásobiť.

Ako efektívne bojovať proti úzkosti, depresii a ťaživým myšlienkam? Viac pre Dnes24 prezradil neuropsychológ Robert Krause a Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie.

Čo robiť pre zdravú psychiku

Čo by nám mohlo pomôcť prekonať alebo zlepšiť duševný stav? „Najlepšou intervenciou je prevencia. Je kľúčové, aby sa jednotlivci starali nielen o to, čo nosia na sebe, ale najmä o to, čo nosia v sebe. Mám na mysli najmä duševné zdravie, ktoré sa v tejto rovine udržuje cez dostatok psychohygieny, fyzickú aktivitu, čas na vlastný sebarozvoj a koníčky,“ vysvetlil neuropsychológ Robert Krause.

Podľa jeho slov si potrebujeme nájsť čas na spánok a nehanbiť sa ani za chvíle takzvaného sladkého ničnerobenia.

Z hľadiska dlhodobej perspektívy však nie je podľa jeho slov dôležité to, ako pôsobíme navonok, no to, ako pôsobíme smerom do vnútra. „Duševnému zdraviu pomáha aj vyvážená strava, zdravé sociálne vzťahy, medziľudská interakcia, a najmä plnohodnotné rozhovory,“ prízvukuje odborník.

„Potvrdzujem myšlienku, že zdieľaná radosť, je väčšia radosť. A zdieľané utrpenie, je menšie utrpenie,“ vysvetlil Robert Krause.

Kultivujte dušu

Na podobnú taktiku sa obracia aj Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie, pričom odporúča ešte niečo naviac. „Je potrebné starať sa sám o seba, hýbať sa, rozprávať sa k veci s ľuďmi okolo nás. Hovoriť o vlastných pocitoch aj zlyhaniach a očakávaniach, venovať sa niečomu, čo kultivuje dušu, teda kultúre a umeniu,“ prízvukuje a odporúča v prípade pretrvávajúcich depresií skúsiť zavolať na Linku dôvery Nezábudka. „Ak neviete pociťovať radosť viac ako dva týždne, vyskúšajte to, a ozvite sa,“ vyzýva Slovákov.

Finta na dva prsty

Počas rozhovoru nám neuropsychológ prezradil aj to, ako si môžeme v prípade prichádzajúcej nepohody pomôcť. Robert Krause totiž učí svojich klientov základy klasického podmieňovania, počas ktorého si vytvárajú cielene a vedome podmienené reakcie.

„Uvediem to na príklade, keď si človek predstaví pozitívnu skúsenosť a vedome si pri nej spojí dva prsty, a pri každej ďalšej pozitívnej skúsenosti to opakuje, vytvára si tak dotykovú podmienenú reakciu,“ vysvetľuje neuropsychológ.

V čase nášho nekomfortu nám táto technika môže krátkodobo zmeniť psychické prežívanie. Technika dvoch prstov však nie je jedinou fintou, ktorú môžete vyskúšať. „Taktiež pomáha zapisovanie si vecí, za ktoré sme vďační,“ a poodhaľuje nám ďalšie dve techniky, vďaka ktorým sa aj vám môže ľahšie dýchať. „Okrem toho je nápomocné, ak ľudia ovládajú techniky prerámcovania a disponujú vetami alebo myšlienkami, ktoré im dokážu zmeniť optiku vnímania, a teda aj ich postojov.“

Počas techniky prerámcovania sa sústreďte na vety ako: Deň je náš priateľ. Deň je náš učiteľ.

„Každá situácia nás niečo učí: Čo ma učí aktuálna situácia? Podporná myšlienka môže znieť: Veci sa často zhoršia predtým ako sa zlepšia,“ prezrádza Krause. Odporúča aj obrátiť sa na blízku osobu, s ktorou sa delíme o svoje prežívanie. Pomôcť môžu i kognitívno behaviorálne techniky, ako identifikácia iracionálnych presvedčení, práca s ich spochybňovaním a pomenovaním emócií, ktoré aktuálne prežívame.

Máte rovnaké príznaky?

Zisťovali sme, aké príznaky môžeme pociťovať počas depresie a úzkosti. „Je to strata záujmu o bežné aktivity, neschopnosť prežívať radosť, znížená chuť do jedla, nadmerná spavosť prípadne nespavosť a sociálna izolácia môže indikovať depresívne naladenie. Zvýšený tep, nadmerné potenie, skľučujúce pocity, či panika môžu pre zmenu indikovať zvýšenú mieru úzkosti.“

Nášmu stavu nepomáha ani počasie, ktoré na Slovensku momentálne panuje.

„Nachádzame sa v dobe, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť na zmenu psychického prežívania, pričom zvýšený nárast úzkosti a depresie je aj v jesennom a zimnom období častejší, a to aj z dôvodu kratšej dĺžky slnečného svitu, ktorá ovplyvňuje tvorbu melatonínu,“ prízvukuje Krause a pripomína, že je to práve melatonín, ktorý ma vplyv na ospalosť. No taktiež sa spolupodieľa aj na produkcii iných chemických látok, ktoré pôsobia na naše duševné zdravie.

Ako si nepokaziť Vianoce

Okolie môže vašu nepohodu zľahčovať, padajú aj vety ako: To ťa prejde! Redakcia zisťovala, či je tomu naozaj tak. Prejde nás to? „Súhlasím s tým, že niekedy dodržanie odstupu pomáha zvládnuť rôzne situácie. Odmietam však, že zľahčovanie psychického prežívania, je vždy účinné a nápomocné.“

„Keď zľahčujeme pocity druhých ľudí, tak k nim nie sme empatickí,“ vysvetľuje neuropsychológ.

Najkrajšie sviatky v roku nám môžu taktiež ukrojiť z dobrej nálady, pretože sme v intenzívnejšom kontakte s vlastným psychickým prežívaním. „Je preto dôležité, aby tento kontakt bol pre nás nápomocný a pomohol nám lepšie navnímať vďačnosť za to, čo máme a nie smútok za to, čo nemáme.“ Pre Krauseho je teda pochopiteľné, že pandemická doba a sociálna izolácia ohrozuje duševné zdravie. Je tu však jedno ale.

„To však hneď neznamená, že ľudia, ktorí sú osamote, sú na tom horšie ako tí, ktorí trávia čas so svojimi blízkymi.“ Toto obdobie môže medzi nimi vytvoriť živnú pôdu pre väčšie množstvo konfliktov.

Sociálne napätie dokáže nastať „z dôvodu zmeny stereotypu,“ dodáva Krause.

Častejšie potrebujeme pomoc

Na záver sme sa obrátili opäť na Andreja Vršanského, aby nám viac poodhalil jeho pohľad na tému psychického zdravia. No zároveň nám prezradil, ako vyzerá v týchto dňoch pomoc cez linky dôvery.

„Pandémia neprospela duševnému zdraviu jednotlivcov, ani spoločnosti. Potvrdzujú to zahraničné prieskumy a aj náš vlastný o stave duševného zdravia. Počet ľudí s vážnymi úzkosťami stúpa a najmä počet ľudí bez úzkostných prejavov klesá. Výsledky naznačujú, že viac ľudí začalo pociťovať duševnú nepohodu. Cítime to aj na Linke dôvery Nezábudka, na ktorej by sme opäť potrebovali navyšovať kapacity.“

Podľa nedávneho prieskumu, na ktorom sa podieľala aj Liga za duševné zdravie, sa každý štvrtý až piaty Slovák hlási k častým prejavom úzkosti.

Pretlakovaná spoločnosť

Situáciu si však podľa jeho slov vytvárame aj sami. „To, či žijeme v prostredí, ktoré je otvorené, priateľské alebo nepríjemné a polarizované, veľmi ovplyvňuje, ako sa cítime a či sa naše príznaky duševných porúch rozvíjajú alebo zanikajú. Naša spoločnosť je pretlakovaná a všetci to cítime. Na druhej strane, my sami spoločnosť pretlakujeme,“ vraví Vršanský a zároveň dúfa, že sa im podarí „získať pozornosť štátu,“ ktorá im umožní zrýchliť procesy v rámci programov pre školy, dospelých i samosprávy. „Programy sú konštruované tak, že robia zmenu zdola,“ vysvetľuje.

Doprajme si luxus mýliť sa

Nezábudku nestopnú ani počas Vianoc či Silvestra. „Funguje neustále a bez prerušenia aj počas sviatkov. Práve počas sviatkov býva nápor na služby linky vyšší, pretože ľudia majú očakávania, ktoré sa niekedy nenaplnia.“

Ak potrebujete pomoc, skúste vytočiť známe telefónne číslo. „Doprajme si cez tieto sviatky luxus mýliť sa, nenaplniť vlastné očakávania ani očakávania tých ostatných, nemať dokonalé Vianoce, ale mať ich predovšetkým vnútorne pohodové. Môžeme si predsa povedať, že budúci rok možno budú lepšie,“ dodáva Vršanský s tým, že na druhej strane volajúceho vypočujú odborníci s mnohoročnou praxou – a kde napríklad poriadia i to, ako Vianoce zvládnuť, ak máte pocit, že sa vám v tom nedarí.

Slováci sa hanbia

Prečo sa mnohí Slováci boja alebo hanbia hovoriť o psychických problémoch? „Žijeme v predsudkoch a stereotypoch… z prieskumu nám vyšlo, že 73 % obyvateľov Slovenska vníma, že hanba spojená s duševným zdravím v spoločnosti pretrváva. Pritom duševné nezdravie je prítomné všade okolo nás.“

Podľa Vršanského je preto dôležité popularizovať tému duševného zdravia, aby sme každý svojím kúskom prispievali k tomu, že sa rozhovory o duševnom zdraví a nezdraví stanú normálnou súčasťou života rovnako ako COVID alebo chrípka, vysoký krvný tlak či šport. „Čím menej predsudkov budeme mať, tým viac sa nebude báť hovoriť o svojich pocitoch a tým skôr vyhľadáme pomoc a vypustíme paru zo svojho pretlakového hrnca zážitkov a pocitov.“

