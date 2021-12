Zdroj: pixabay.com Zhoršuje sa vám starnutím zrak? Vytvorili kvapky, ktoré môžu nahradiť okuliare na čítanie Skvelá správa pre ľudí so zhoršeným zrakom! Vedci vytvorili kvapky, ktoré majú potenciál nahradiť okuliare na čítanie. 19. december 2021 Monika Hanigovská Magazín

19. december 2021 Monika Hanigovská Magazín Zhoršuje sa vám starnutím zrak? Vytvorili kvapky, ktoré môžu nahradiť okuliare na čítanie Skvelá správa pre ľudí so zhoršeným zrakom! Vedci vytvorili kvapky, ktoré majú potenciál nahradiť okuliare na čítanie.

Vyzerá to tak, že svitá nádej pre všetkých, ktorí trpia v zrelšom veku prirodzenou stratou schopnosti oka zaostrovať na blízko. Toto ochorenie má meno – je to práve presbyopia, ktorá sa začína prejavovať u niektorých ľudí už od štyridsiateho roku života. Tým by však mohli pomôcť kvapky, ktoré by tak nahradili okuliare na čítanie.

Americký zázrak?

Nové očné kvapky, ktoré schválil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv, môžu zmeniť životy miliónov Američanov. „Vuity majú potenciál nahradiť okuliare na čítanie,“ informuje o tom portál CBS News, ktorý pripomína, že sú určené pre tých, čo majú problém vidieť zblízka.

Účinkujú veľmi rýchlo. „Nový liek začne účinkovať približne za 15 minút, pričom jedna kvapka do každého oka, dokáže zabezpečiť ostrejšie videnie na šesť až desať hodín,“ vysvetľuje CBS News.

Kvapky jej zmenili život

Toni Wright, jedna zo 750 účastníčok tejto klinickej štúdie, informovala o výborných výsledkoch, ktoré s nimi dosiahla. „Tieto kvapky menia život,“ povedala.

Na akom princípe fungujú? „Zmenšením veľkosti zrenice sa rozšíri hĺbka ostrosti, čo umožní prirodzene zaostrovať v rôznych rozsahoch,“ vysvetlil vedúci štúdie George Waring.

Pre mierne až stredné prípady

30-dňová dávka kvapiek najlepšie účinkuje u ľudí vo veku 40 až 55 rokov, uviedol hovorca spoločnosti. Vedľajšie účinky boli mierne. Počas skúmania zaznamenali bolesti hlavy a červené oči.

No pozor, aj užívanie týchto kvapiek má svoje jasné pravidlá. „V žiadnom prípade to nie je liek na všetko a výrobca upozorňuje, aby sa kvapky nepoužívali pri jazde v noci alebo pri činnostiach vykonávaných počas slabého svetla. Kvapky sú určené pre mierne až stredné prípady, a sú menej účinné po 65 roku života, keďže oči starnú,“ dodal na záver vedúci štúdie.

