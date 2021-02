Dnes o 11:56 ELA Rôzne Na Slovensko dorazil mrznúci dážď: Kde platia výstrahy pred poľadovicou a silným vetrom?

Slováci si počas nedele musia dávať pozor na poľadovicu a silný vietor.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Pripravte sa na silnú poľadovicu a vietor. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Pre západ a východ Slovenska vydal aj hydrologickú výstrahu.

Poľadovica a vietor

Výstraha pred poľadovicou platí pre Banskobystrický, Košický, Trnavský, Prešovský a Žilinský kraj. Meteorológovia upozorňujú, že jej tvorba predstavuje možné nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

V niektorých regiónoch môžu pri zápornej teplote vzduchu môžu úhrny kvapalných zrážok lokálne dosiahnuť aj viac ako päť milimetrov.

Pre Nitriansky a Trnavský kraj platí výstraha prvého stupňa pred vetrom. Podľa SHMÚ výskyt vetra dosiahne priemernú rýchlosť 45 až 50 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Opatrný treba byť aj na horách. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji môže vietor dosiahnuť krátkodobo rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu.

Hydrologická výstraha prvého stupňa platí pre Záhorie – krajný západ, konkrétne pre Senicu a Malacky, ďalej pre hornú Nitru – Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidzu, pre dolnú Nitru a Žitavu – Zlaté Moravce a pre dolnú časť povodia Bodrogu – Trebišov bez Roňavy. Pre Michalovce platí hydrologická výstraha druhého stupňa.

Situácia na cestách

Aktualizované 11:55 Diaľničné úseky aj cesty I., II., III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. V hornatejšom území sú cesty miestami pokryté utlačeným, kašovitým alebo čerstvým snehom. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk.

Na úsekoch R3 Trstená – Tvrdošín a R4 obchvat Svidníka je miestami na vozovke vrstva kašovitého snehu do dvoch centimetrov. Na úseku R3 Horná Štubňa, sever – Horná Štubňa, železničná stanica je poľadovica.

Na cestách v hornatejších oblastiach medzi Spišskou Novou Vsou, Rožňavou a Košicami sa nachádza zľadovatený sneh do dvoch centimetrov, prípadne poľadovica. „Poľadovica sa nachádza aj na cestách v lokalitách Turčianske Teplice, Michalovce, Giraltovce a Brezno,“ informuje SSC.

V oblastiach Kysúc, Oravy, Brezna a na viacerých miestach východného Slovenska padá mrznúce mrholenie, hrozí teda poľadovica. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v oblasti Banskej Štiavnice.

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Šturec, Donovaly, Besník, Vrchslatina, Dobšiná, Makov, Huty, Príslop, Vernár, Podspády, Herlianske Sedlo majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom do dvoch centimetrov.

Ako varujú cestári, na horskom priechode Grajnár a Súľová sa nachádza zľadovatený sneh a na horskom priechode Štós a Vyšehrad zasa poľadovica.

Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko – Bystrá. Most cez rieku Moravu a cesta III/1144 Moravský Svätý Ján – Hohenau (do Rakúska) je z dôvodu vysokej hladiny rieky Moravy a zaplavenia cesty III/1144 uzatvorený do odvolania.

Úvod týždňa

V priebehu nedele a pondelka čaká Slovensko mimoriadne nepriaznivé počasie. Čaká nás dážď, ktorý bude tvoriť hrubú vrstvu ľadovice, no takisto aj sneženie či obyčajný dážď.

„Už okolo nedele obeda by malo pršať na celom Slovensku, snežiť bude len na krajnom severovýchode. Čo je ale nebezpečné je to, že zároveň k nám bude od severu prúdiť chladný vzduch a najmä na Orave a v Prešovskom a Košickom kraji budeme pozorovať záporné teploty. V týchto oblastiach sa tak bude tvoriť výrazná vrstva ľadu, ktorá môže spôsobiť problémy nielen na cestách,“ informuje portál iMeteo.sk.

Horšia situácia môže byť na západe Slovenska. V prípade, že sa studený vzduch dostane ďalej na juh, na západe treba večer počítať s hustým snežením.

Ešte horšiu situáciu očakávajú v susednom Česku. Na Morave vydali českí meteorológovia výstrahu najvyššieho 3. stupňa pred tvorbou ľadovice. Očakávajú veľké problémy v energetike a takisto aj v doprave.

Po nepriaznivom víkende a začiatku týždňa sa počasie výraznejšie nezmení. Naše územie sa bude neustále nachádzať na rozhraní teplej a studenej vzduchovej hmoty a počas týždňa budeme často pozorovať striedanie kvapalných a snehových zrážok.

Zdroj: iMeteo.sk/TASR