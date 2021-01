12. január 2021 Rôzne Na Slovensko po vlne mrazov a studeného počasia prichádza sneženie, kde napadne najviac?

Nasledujúce hodiny a dni budú na našom území zasnežené. Počasie začne ovplyvňovať frontálny systém a následne sa dostaneme do studeného, severozápadného prúdenia.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Sneženie k nám dorazilo už popoludní, a to do krajných severozápadných okresov z Moravy, pričom v priebehu večera sa rozšíri nad väčšinu severozápadného a západného Slovenska. Do polnoci by malo snežiť už na celom západnom a strednom Slovensku.

Vlna sneženia

V skorých ranných hodinách by už malo snežiť na celom našom území a v ranných hodinách začne sneženie od severozápadu postupne ustávať, informuje iMeteo.sk.

„Snežiť neprestane ani počas stredy. Naďalej sa budeme nachádzať v studenom severozápadnom prúdení, v ktorom sa budú vytvárať snehové zrážky a to predovšetkým v Žilinskom kraji,“ dodáva iMeteo.sk.

Ďalšia vlna sneženia pritom nenechá dlho na seba čakať a mala by doraziť opäť v noci zo stredy na štvrtok od severozápadu.

Sneženie, ktoré už o chvíľu začne na našom území, prinesie v nadchádzajúcich hodinách niekoľko centimetrov nového snehu, vrátane Bratislavy a najnižších polôh.

V našom hlavnom meste napadne 3 až 4 cm nového snehu. V severozápadnej polovici územia okolo 5 cm nového snehu, pričom v Trenčianskom a v Žilinskom kraji môže nepadnúť cez 5, ojedinele až 10 cm nového snehu.

Najmenej snehu sa očakáva na krajnom juhozápade, na východe Banskobystrického kraja, na Spiši a na Gemeri.

Platia výstrahy

Meteorológovia upozorňujú na sneženie a tvorbu snehových jazykov a závejov na západe Slovenska. V hlavnom meste sa miestami, najmä vo vyššie položených častiach Bratislavy, očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne päť centimetrov nového snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Tvorba snehových jazykov a závejov sa miestami očakáva v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, taktiež v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom.

Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od 21.00 h do stredy (13. 1.) 6.00 h. Pre väčšinu Žilinského kraja a pre okres Žarnovica platí výstraha predbežne od stredy 2.00 h do 12.00 h.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: iMeteo.sk