30. november 2021 Rôzne Na Slovensko sa rúti SNEHOVÁ KALAMITA a silný vietor! KEDY a KDE to bude najhoršie? Skutočná zima je už jednou nohou na Slovensku! Pozrite sa, čo nás čaká v najbližšie dni.

Zdroj: TASR/František Iván

Na Slovensko sa blíži poriadna zima. „Na mnohých miestach sa totiž bude vyskytovať sneženie a zároveň sa rozfúka veľmi silný vietor, ktorý vyvolá snehovú fujavicu. Dokonca čaká niektoré oblasti Slovenska aj snehová kalamita,“ informuje o tom portál iMeteo.sk.

Na zmenu počasia upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Poriadna fujavica

Kedy sa máme pripraviť na poriadnu zmenu v rámci počasia? V utorok popoludní a predovšetkým vo večerných hodinách začne naberať silu západný vietor, ktorý bude v nárazoch dosahovať rýchlosť 12 až 20 m/s.

„Vo vyššie položených oblastiach však bude vietor ešte silnejší a to až s nárazmi okolo 25 m/s,“ opisuje iMeteo.sk.

Nebezpečenstvo na cestách

Takýto silný vietor nebude spôsobovať na poraste, prípadne v mestách nejaké výraznejšie škody, avšak problém je, že bude fúkať spolu s výdatným snežení, čo vytvorí nebezpečnú situácia na cestách.

Na vozovkách tak bude výrazne klesať dohľadnosť a kombinácia sneženia a silného nárazového vetra bude vytvárať snehové jazyky, pričom na strednom Slovensku sa vo vyšších polohách môžu tvoriť aj snehové záveje.

Snehová kalamita a záveje

Sneženie by malo na Slovensku ustávať v noci z utorka na stredu, no na severe treba aj počas stredy počítať s výskytom sneženia. „V stredu ráno, teda v prvý decembrový deň sa snehová pokrývka očakáva na mnohých miestach Slovenska, a tak sa zobudíme do bieleho rána,“ opisuje iMeteo.sk.

Najviac snehu očakávajte v severozápadnej polovici územia, kde by mohlo napadnúť 10 až 15 cm nového snehu, na horách ojedinele aj viac. „Vplyvom vetra sa tak budú tvoriť aj snehové záveje, ktoré môžu na cestách spôsobiť snehovú kalamitu,“ dodáva na záver.

Výstrahy pre sneženie

Ako informuje SHMÚ, výstrahy pred snežením sa týkajú takmer všetkých krajov s výnimkou Bratislavského a Košického. V niektorých okresoch môže napadnúť desať až 20 centimetrov nového snehu.

Výstrahy pre sneženie platia predbežne od utorka od 13.00 h do stredy (1.12.) do 2.00 h, v prípade snehových závejov je to najmä od utorka od 15.00 h do stredy do 9.00 h.

Na horách v okrese Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno sa môže objaviť silnejší vietor, SHMÚ vydal výstrahy druhého stupňa. V polohách nad 1800 metrov môže dosiahnuť vietor v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu.

Kde bude menej fúkať?

„Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ podotýka SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od utorka od 21.00 h do stredy do 6.00 h.

O niečo slabší vietor sa môže objaviť na horách aj v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok a Banská Bystrica. Vietor tam v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Výstrahy prvého stupňa platia predbežne od utorka od 12.00 h do stredy do 12.00 h.

Zdroj: iMeteo.sk/TASR