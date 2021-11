Zdroj: TASR/AP Nákupná horúčka! Slovákov vyhnal lockdown za hranice, peniaze míňajú u susedov Občania Slovenskej republiky po štvrtkovom zavedení núdzového stavu a zákazu vychádzania chodia čoraz viac nakupovať do nákupných centier v Maďarsku ležiacich v blízkosti hraníc. 28. november 2021 Rôzne

28. november 2021 Rôzne Nákupná horúčka! Slovákov vyhnal lockdown za hranice, peniaze míňajú u susedov Občania Slovenskej republiky po štvrtkovom zavedení núdzového stavu a zákazu vychádzania chodia čoraz viac nakupovať do nákupných centier v Maďarsku ležiacich v blízkosti hraníc.

O nákupnej horúčke Slovákov u našich južných susedov informovala v nedeľu maďarská komerčná televízna stanica RTL, ktorá pripomenula, že na Slovensku sú otvorené iba obchody s potravinami a s najnutnejším tovarom.

Vianočné nákupy si mnoho ľudí z obcí a miest pri maďarských hraniciach vybavuje v Maďarsku, kde sú všetky obchody otvorené.

Na hraniciach zatiaľ nie sú žiadne kontroly, zaznelo v televízii, ktorá konštatovala, že občania SR už tak nechodia nakupovať do Maďarska, napríklad do Győru vzdialeného od hraníc iba 13 kilometrov, len z dôvodu priaznivého kurzu eura voči forintu.

Naši južní susedia lákajú aj východniarov, keďže nedávno bola otvorená diaľnica až do Miskolca. Košičania a ľudia z okolia sa tak pohodlne dopravia za nákupmi aj tam. Dokončený úsek, ktorý až do konca tohto roka bude možné využiť aj bez zakúpenia maďarskej diaľničnej známky, sa od hraničného prechodu v Milhosti plynule napája na našu rýchlocestu R4 až do košickej mestskej časti Šebastovce.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) v reakcii na vládou schválený lockdown vo štvrtok upozornila práve na túto skutočnosť.

„Neobmedzením cestovania spôsobíme výlety na vianočné nákupy do zahraničia a cielene zlikvidujeme maloobchod, ktorý nemusí mať vzhľadom na situáciu a obracanie každého eura obzvlášť v nákladom predvianočnom období na úhradu miezd zamestnancov,“ uviedol Daniel Krakovský, predseda ISKM.

