27. apríl 2020 Rôzne Na Slovensko sa vrátia zrážky. Pozrite si, kde sa vyskytnú

Sobotňajšie búrky veľa zrážok nepriniesli a sucho pokračuje aj naďalej.

Zdroj: TASR

Zrážky sa na Slovensko vrátia už v pondelok večer, kedy by sa mohli vyskytnúť na viacerých miestach. Zvyšok týždňa bude premenlivý. Počas nedele a pondelku sa naše územie dostane do silnejšieho južného prúdenia. Teploty preto pôjdu nahor a zrážky sa očakávajú len výnimočne.

„V utorok k nám po prednej strane oblasti nízkeho tlaku vzduchu tiahnucej sa z Pobaltia nad západnú Európu začne prúdiť vlhkejší vzduch, v ktorom sa budú tvoriť prehánky,“ informuje iMeteo.sk.

Prvé zrážky sa očakávajú už počas noci z pondelku na utorok a to najmä na západe Slovenska. V utorok cez deň očakávame ojedinele aj búrky, ktoré by ale zatiaľ nemali byť intenzívne.

Ďalšie búrky očakávame aj v stredu, tie by už ale mohli byť aj silnejšie. Zatiaľ je však priskoro hovoriť o tom, čo môžu priniesť, kde a kedy sa vyskytnú.

„Zrážky tak po búrlivej sobote očakávame najskôr v noci na utorok. Ani tieto zrážky by ale nemali byť výdatné a plošné, mali by byť nerovnomerne rozložené. Situáciu so suchom tak nevyriešia,“ dodáva iMeteo.sk.

Zdroj: iMeteo.sk