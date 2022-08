Zdroj: TASR Na Slovensku môže vyrásť nový priemyselný park: Práca pre 4000 ľudí! Vláda schválila osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt Záborské Industrial Park. Výmera parku by mala prekročiť 115 hektárov. 24. august 2022 Správy Zo Slovenska

24. august 2022 Správy Zo Slovenska Na Slovensku môže vyrásť nový priemyselný park: Práca pre 4000 ľudí! Vláda schválila osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt Záborské Industrial Park. Výmera parku by mala prekročiť 115 hektárov.

Spoločnosť Bosch by mohla v plánovanom priemyselnom parku Záborské v okrese Prešov pri výrobe elektromotorov do bicyklov zamestnať až 4000 ľudí. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Investičný projekt

Vláda schválila osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt Záborské Industrial Park. Výmera parku by mala prekročiť 115 hektárov.

„Záborské Industrial Park má predpoklad prilákať investície nielen v oblasti priemyselnej výroby a služieb, ale aj v oblasti výskumu a vývoja,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva v schválenom materiáli. Priemyselný park bude pripravovať štátna spoločnosť MH Invest.

Pomoc od štátu

Sulík spresnil, že rozhodnutie o investícii ešte nie je konečné. Bosch by mal v septembri požiadať o štátnu investičnú pomoc a vláda túto pomoc predbežne vo výške 37 miliónov eur ešte musí schváliť. I keď ide o priamu dotáciu a nie o úľavy na dani, táto investičná pomoc sa Slovensku mnohonásobne vráti.

V Prešovskom samosprávnom kraji ide v krátkom čase o druhý veľký priemyselný park, ktorý by mal realizovať štát. Prvý s výmerou 79 hektárov pripravuje MH Invest pri Sabinove.

Zdroj: TASR