15. apríl 2022 ELA Zo zahraničia Naď pre americký The New York Times: Putin je porovnateľný s Hitlerom, treba ho ZASTAVIŤ! Minister obrany Jaroslav Naď v rozhovore pre The New York Times prirovnal Vladimira Putina k Adolfovi Hitlerovi.

Slovenský minister si v rozhovore pre americký denník nekládol servítku pred ústa. Naď pre The New York Times uviedol, že pred ruskou inváziou na Ukrajinu by bolo nemysliteľné, aby Slovensko posielalo zadarmo veľké množstvo základných zbraní, nieto ešte systém protivzdušnej obrany, cez východnú hranicu.

Nová realita

„Ale to je nová svetová realita,“ vyhlásil v rozhovore. „Sme frontový štát. Na našich hraniciach máme vojnu a do našej krajiny prišlo viac ako 330-tisíc Ukrajincov. Paradigma je teraz úplne iná,“ poznamenal.

Putin sa podľa neho „rovná Hitlerovi“ a musí byť na Ukrajine zastavený.

„Ukrajina doslova bojuje za našu budúcnosť,“ cituje denník ministra vo svojom rozsiahlom článku, ktorý sa venuje slovenskej dodávke systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine.

