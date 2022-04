PRESTRELKA v OĽANO nekončí: Tabák vrátila úder Naďovi, ten zareagoval dievčatkom bez nohy!

Už včera sme vás informovali v tomto ČLÁNKU o tom, ako šéf rezortu obrany „naložil“ svojej kolegyni.

„Vždy som si vážil odbornosť Romany v raketových systémoch, špeciálne tenisové rakety sú jej doménou. Nech sa však drží tejto témy, pretože v nej môže aj niečo odborné povedať a ostatné veci nech nechá na odborníkov,“ reagoval Naď v rozhovore pre Hospodárske noviny na otázku, kto zavesil na Facebook status, že nesúhlasí s obranným systémom S-300, ktorý Slovensko dalo Ukrajine.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Šťastlivec zo Slovenska vyhral vyše 700-tisíc eur: NECHÝBALO veľa a bral by 19 miliónov!

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Ukrajinci dobili zákazníka na benzínke! Neprestali ani vtedy, keď ležal na zemi

Dnes, teda vo štvrtok vrátila Tabák Naďovi úder. „Určite nie som odborníčka na vojenské raketové systémy, ale ako bývalá športovkyňa rozumiem taktike boja. Útoku aj obrane. Ani ma neprekvapuje, že ste si kopol do ženy. Na neúctu voči ženám som si v OĽANO a politike už zvykla,“ napísala status na Facebooku.

Tí, čo si mysleli, že toto bude bodka za „kauzou“ dvoch členov vládnuceho zoskupenia OĽANO, bol na omyle.

Prešlo len pár hodín a minister obrany zareagoval znovu. „Romana, aj Máš možno chcela byť tenistkou, ale šialená Putinova agresia na Ukrajine jej definitívne zmenila jej život,“ zavesil Naď status na sociálnu sieť a pridal aj fotku dievčatka bez nohy. „Stovky detí boli zavraždené. Tisícky zranené. Milióny opustili svoje domovy. Toto je vojna, Romana,“ pokračoval Naď.

Minister v ďalších vetách ešte pritvrdil, keď neváhal vytiahnuť aj Hitlera. „Už 50 dní sa Ukrajinci bránia z celých síl. A vo vojne buď pomáhame brániť napadnutú krajinu a jej obyvateľov, alebo vopcháme hlavu do piesku a pozeráme sa, ako novodobý Hitler z Moskvy útočí na nevinných a vyvražďuje celé obce. Keď prejde Ukrajinou, sme na rade my,“ uviedol.

Na záver sa zrejme aj trochu dotkol Romany Tabák, keď takto svoj príspevok ukončil: „Keby v roku 1939 neboli dovolili Hitlerovi zaútočiť na Poľsko, nebola by druhá svetová vojna. To je realita Romana Tabak, akokoľvek je to pre teba náročné pochopiť.“