Zdroj: TASR/AP SVET O SLOVENSKU: Záhadná smrť kamionistu. Na parkovisku bol niekoľko dní Francúzska polícia rieši prípad náhleho úmrtia vodiča slovenského kamióna, ktorého našli bezvládne ležať v kabíne jeho vozidla, odstaveného na parkovisku. 5. máj 2021 MI Svet o Slovensku

Život kamionistov na dlhých cestách naprieč Európou býva náročný a často aj osamelý. Preto zväčša držia spolu a pomáhajú si vzájomnou súdržnosťou. Ani starostlivosť kolegu však nezachránila vodiča kamióna so slovenskými značkami, ktorého našli mŕtveho na parkovisku neďaleko francúzskej obce Messei.

Bol tam už dlho

O prípade píše francúzsky portál L’Orne. Telo mŕtveho kamionistu našli v kabíne jeho vozidla v utorok 4. mája. Na parkovisku pri reštaurácii však zaparkoval už pred niekoľkými dňami.

„Podľa jedného zo svedkov, bol šofér slovenského kamióna na mieste už minimálne od piatka 30. apríla,“ uvádza portál.

Znamená to, že jeho bezvládne telo ležalo bez povšimnutia v kabíne celé štyri dni? Polícia to nepotvrdila a vyzerá to tak, že skôr nie. Opäť totiž prehovoril jeden z jeho kolegov, ktorý sa o neho zaujímal.

„Svedok uviedol, že ešte v pondelok 3. mája bol zosnulý šofér živý a zdravý. Zaťukal mu totiž na dvere kabíny, aby sa uistil, či je v poriadku,“ píše L’Orne. Vodič vo vnútri vraj len odpočíval.

Príčina smrti

V prípade je stále niekoľko nejasností. Prvou z nich je národnosť zosnulého vodiča. Podľa francúzskej polície to bol Ukrajinec, ktorý len pracoval pre slovenskú špedičnú firmu. Ale podľa starostu obce Messei to bol Slovák. Každopádne, do prípadu výrazne zasiahla slovenská ambasáda, pretože práve jej pracovníci zalarmovali francúzsku políciu.

Majiteľ slovenskej špedičnej firmy totiž stratil kontakt so svojim šoférom. Keďže sa s ním nevedel spojiť, informoval o tom slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku. Zrejme už tušil, že sa stalo niečo zlé.

Vďaka GPS systému dokázal poskytnúť pracovníkom slovenskej ambasády údaje, kde sa nachádza samotný kamión. Na miesto už dorazili naraz spolu s policajtami. Bohužiaľ, mŕtvemu mužovi už nedokázali pomôcť.

Nejasná zostáva aj presná príčina záhadnej smrti. Minimálne by však nemalo ísť o cudzie zavinenie. „Obhliadajúci lekár skonštatoval, že išlo o prirodzenú smrť,“ dodáva portál.

