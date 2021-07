Zdroj: TASR/AP Najnovšie výsledky štúdie: Ako nás ochránia vakcíny pred deltou? Máte za sebou jednu alebo dve dávky vakcíny proti koronavírusu? Odborníci zistili, aká je ich účinnosť proti variantu delta. 22. júl 2021 Správy

Zdroj: TASR/AP

Dve dávky vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech alebo od AstraZeneca sú takmer rovnako účinné proti variantu delta ako proti pôvodnému variantu alfa.

Vyplýva to zo štúdie publikovanej v prestížnom akademickom časopise New England Journal of Medicine. Informovala o tom agentúra Reuters.

Účinnosť vakcín

Dve dávky očkovacej látky od Pfizer/BioNTech majú v kontexte variantu delta 88-percentnú účinnosť. Dve dávky od AstraZeneca majú 67-percentnú účinnosť, uvádzajú vedci.

Autori štúdie pri výpočtoch použili dáta od Anglického úradu pre verejné zdravie (PHE). Jedna dávka vakcíny proti nákazlivejšiemu variantu delta podľa nich nestačí. Najnovšia štúdia, podľa Reuters, potvrdzuje hlavné zistenia vydané PHE v máji tohto roka.

„Po podaní dvoch dávok vakcíny boli pri variante delta zaznamenané iba mierne rozdiely v účinnosti vakcín v porovnaní s variantom alfa,“ uvádzajú vedci.

Agentúra Reuters pripomína, že štúdia sa opiera o reálne dáta z Anglicka, a nie o teoretické odhady.

Jedna dávka nestačí

Zo zistenia odborníkov vyplýva, že jedna dávka dvojdávkovej vakcíny pred deltou neochráni. V takomto prípade má očkovacia látka od Pfizer/BioNTech len 36-percentnú účinnosť. Jedna dávka od AstraZeneca poskytuje človeku len zhruba 30-percentnú účinnosť.

„Naše zistenia o zníženej účinnosti po prvej dávke by mali podporiť snahu o úplné zaočkovanie dvoma dávkami,“ uviedli autori štúdie.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR