21. júl 2021 ELA Politika Matovič stále NIE JE očkovaný: Celé je to POFIDÉRNE, nechodí mi termín, vysvetľuje Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) dnes na tlačovke priblížil očkovaciu lotériu a kampaň okolo očkovania. Odpovedal aj na otázku, prečo stále nie je očkovaný.

Gizka Oňová v kampani?

Peniaze na očkovaciu kampaň pre rezort zdravotníctva sa uvoľnia tento týždeň. Minister financií zároveň potvrdil, že sa schváli potrebné rozpočtové opatrenie.

Opätovne zdôraznil potrebu efektívneho využitia peňazí. „Bol by som nerád, aby sme teraz pod rúškom covidu rozhadzovali milióny nezmysluplne, typu, že Gitka Oňová, či jak sa volá… Gizka Oňová bude robiť kampaň na internete pre dôchodcov, aby sa zaočkovali. Ja väčšiu blbosť nepoznám,“ povedal Matovič.

„Chceli sme od ministerstva zdravotníctva informácie, ako efektívne s prostriedkami naložia a akú kampaň majú nachystanú, lebo vieme, že doterajšia nezaberala. Chceli sme vedieť, akou formou to bude prebiehať. Tento týždeň budú mať schválené rozpočtové opatrenie s tým, že dôrazne žiadame efektívne použitie týchto prostriedkov. Nechceli by sme, aby boli znova hodené do koša, de facto minuté bez akéhokoľvek efektu,“ vyhlásil minister financií.

Rezort zdravotníctva minulý týždeň informoval, že doplnil potrebné údaje k žiadosti o zvýšenie finančných zdrojov na podporu očkovacej kampane, ktorá sa realizuje kontinuálne.

Prečo nie je očkovaný?

Na otázku, či už je zaočkovaný, povedal, že zatiaľ nedostal termín. „Neviem, prečo som ho nedostal,“ povedal bývalý premiér, ktorý v minulosti uviedol, že sa chce dať očkovať Sputnikom.

Koncom júna sa podľa jeho slov prihlásil do čakárne. „Pripadá mi to dosť pofidérne,“ povedal s tým, že uvidí, či mu termín príde skôr, ako vakcína exspiruje.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský neskôr na tlačovke uviedol, že preverí, prečo Matovič nedostal termín na vakcínu. „Nejde o žiadnu sabotáž,“ povedal minister zdravotníctva, ktorý si od Matoviča opäť vyslúžil kritiku za jeho postoj k ruskej vakcíne, ktorej dodávka na Slovensko skončila fiaskom.

„Minister mal stratégiu v prvom rade takú, že chcel odradiť ľudí od očkovania Sputnikom, a to sa mu teraz vo veľkom vracia a môžeme na to ako Slovensko doplatiť,“ vytiahol Matovič. Zároveň nevedel povedať, či poslanci hnutia OĽaNO v piatok podporia Lengvarského návrh, ktorý by mal dať očkovaným výhody aj na Slovensku na hromadných podujatiach či v prevádzkach.

Princíp kampane

Každý, kto sa už dal, alebo sa ešte len dá zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie bude jednoduchý.

Zaočkovaná osoba sa musí od 1. augusta 2021 zaregistrovať na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.

Do žrebovania o očkovaciu prémiu sa budú môcť zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa teda budú môcť aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými.

Keď sa zaočkovaní prihlásia do prémie, automaticky v nej ostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania po prvej dávke vakcíny. Po zaočkovaní druhou dávkou budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru.

Sumy budú zaujímavé

Sumy budú oznámené tesne predtým, než sa celý proces spustí. „Sumy tam budú, až keď bude schválený štatút. Ozrejmíme ich deň-dva predtým, ako sa to spustí,“ uviedol minister financií. Zároveň pokračoval, že zákon dáva limit súm do dvoch miliónov eur týždenne.

Sprostredkovateľský bonus, ktorý predstavuje finančnú odmenu pre ľudí, ktorí motivovali vo svojom okolí iných, aby sa dali zaočkovať, funguje tak, že sprostredkovateľ môže získať odmenu, ak sa zaočkovaná osoba od 1. augusta 2021 zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk.

Získa špecifický kód a ten následne odovzdá osobe/sprostred­kovateľovi, ktorá ju motivovala na očkovanie. Bonus si môže sprostredkovateľ uplatniť vtedy, keď osoba, ktorú motivoval na očkovanie, absolvovala obe dávky vakcíny alebo jednu dávku vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson, najneskôr však do 31. októbra tohto roka.

Matovič dodal, že ide o to, zosumarizovať informácie na jednom mieste, aby ich ľudia mali k dispozícii a zároveň o vyslanie signálu, že netreba na nič čakať.

Ľudia, ktorí absolvujú kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, čiže od 1. júla do 1. augusta 2021, budú musieť svojho sprostredkovateľa prihlásiť do siedmich dní od spustenia registrácie, teda do 7. augusta 2021.

