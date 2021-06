Zdroj: TASR/František Iván Najprv +37 °C, potom MIMORIADNE silné búrky s ĽADOVCOM! Čo nás kde čaká? Na našom území vrcholia horúčavy. Štvrtok by mal byť na našom území najteplejší. 23. jún 2021 ELA Rôzne

23. jún 2021 ELA Rôzne Najprv +37 °C, potom MIMORIADNE silné búrky s ĽADOVCOM! Čo nás kde čaká? Na našom území vrcholia horúčavy. Štvrtok by mal byť na našom území najteplejší.

Zdroj: TASR/František Iván

Štvrtkový deň by mal na naše územie priniesť vysoké teploty, ktoré budú v najteplejších oblastiach prekonávať hranicu +35 °C, informuje iMeteo.sk.

Najhorúcejší deň

Na mnohých miestach nášho územia sa očakávajú teploty v intervale +30 až +35 °C, v Podunajskej nížine, na juhu stredného Slovenska a vo Východoslovenskej nížine budú teploty prekonávať hranicu až +35 °C a teploty sa priblížia k hodnotám okolo +37 °C.

„V piatok sa už také vysoké teploty na našom území neočakávajú, nakoľko nás bude chladiť zväčšená oblačnosť a aj búrky. Teplo by malo byť ešte stále vo Východoslovenskej nížine,“ dodáva iMeteo.

Mimoriadne silné búrky

Takmer vo všetkých krajoch na Slovensku hrozia vo štvrtok (24. 6.) od rána búrky. V poobedných hodinách platia na väčšine územia krajiny tiež výstrahy pred vysokými teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe.

„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu,“ uviedli meteorológovia.

Výstraha prvého stupňa platí od 7.00 do 22.00 h pre celý Žilinský a Prešovský kraj, pre väčšinu okresov Trenčianskeho a Banskobystrického kraja a tiež pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves a Zlaté Moravce.

SHMÚ tiež varuje pred poobedňajšími horúčavami. Druhý stupeň výstrahy platí od 13.00 h pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, od 14.00 h pre Banskobystrický a Košický kraj. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre Prešovský a Žilinský kraj.

Výstrahu 3. stupňa, najvyššiu možnú, vydali meteorológovia na zajtra pre okresy Trebišov a Michalovce. Teplota tu môže vyskočiť až na +38 °C.

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornili meteorológovia. Výstrahy platia do 18.00 h.

Aj krúpy

Vo štvrtok sa v oblasti strednej Európy očakáva mimoriadne nebezpečná situácia. Vysoká vlhkosť, vysoké teploty, vhodné zvrstvenie atmosféry a silná dynamika budú priať tvorbe veľmi silných búrok.

Tie by sa mali vyskytovať najmä na severovýchode Rakúska a na východe Česka. Presná poloha búrok bude závislá od predchádzajúceho vývoja búrok v stredu a v noci na štvrtok.

Viaceré modely sa ale zhodujú, že v tejto oblasti by sa mali tvoriť extrémne búrky, ktoré môžu spočiatku priniesť veľké krúpy, ojedinele aj tornádo. Na Slovensku počítajte s lokálnym ľadovcom.

Mierne sa ochladí až cez víkend

Následne sa očakáva vznik búrkových komplexov, ktoré postúpia nad Moravu či západné Slovensko. Tieto komplexy môžu priniesť nárazy vetra, ktoré môžu dosiahnuť aj cez 100 km/h.

Udiať by sa tak mohlo v skorých ranných hodinách počas zajtrajšieho dňa, kedy búrky hrozia predovšetkým na západe a severozápade nášho územia.

Takto silné búrky by spôsobili značné a najmä rozsiahle škody v podobe postrhávaných striech, vyvrátených stromov. To by malo za následok veľké problémy nielen v doprave.

Od vysokých teplôt si oddýchneme cez víkend. V sobotu teploty klesnú na +24 °C, v nedeľu ale opäť mierne stúpnu na +31 °C.

Zdroj: TASR

Zdroj: iMeteo.sk