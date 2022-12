5 Galéria Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Košický kraj ŠOKUJÚCE odhalenie tragickej nehody, pri ktorej zomreli dve deti: Otec nemal VODIČÁK! FOTO Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu predpoludním pri obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves, si vyžiadala dve obete. Na miesto bol privolaný aj záchranársky vrtuľník z Popradu. 25. december 2022 han Zo Slovenska

25. december 2022 han Zo Slovenska ŠOKUJÚCE odhalenie tragickej nehody, pri ktorej zomreli dve deti: Otec nemal VODIČÁK! FOTO Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu predpoludním pri obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves, si vyžiadala dve obete. Na miesto bol privolaný aj záchranársky vrtuľník z Popradu.

Na miesto bol privolaný aj záchranársky vrtuľník z Popradu. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

Ako sa to stalo?

„Vozidlo, ktoré pravdepodobne zišlo mimo vozovky, narazilo do stromu. Tri osoby sa po náraze nachádzali mimo vozidla, z toho dve maloleté utrpeli, žiaľ, zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom, a ani záchranári im už nedokázali pomôcť. Lekár leteckých záchranárov si do svojej starostlivosti prevzal vodiča. Utrpel poranenie hlavy, bol dezorientovaný a na okolnosti nehody si nepamätal,“ uviedla Hopjaková.

Vodič bol s poranením hlavy a hrudníka v stabilizovanom stave pri vedomí vrtuľníkom transportovaný do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Štvrtá osoba ostala v starostlivosti pozemných záchranárov.

Košická krajská polícia na sociálnej sieti priblížila, že dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.

Nemal vodičák

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície začal v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom usmrtenia,“ uviedli policajti.

Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, ako aj svojim schopnostiam. „Vozidlom narazil do dreveného stĺpa s betónovou pätkou,“ spresnila polícia s tým, že dve maloleté osoby sedeli na zadných sedadlách.

Ako uvádza portál noviny.sk, policajti do vyšetrovania tejto dvojnásobnej tragédie zapojili aj súdneho znalca. „Jeho úlohou bude okrem iného vyvrátiť či potvrdiť domnienky o vysokej rýchlosti vodiča. Ten ani nemal sedieť za volantom, keďže má zadržaný vodičský preukaz,“ píše portál.

MIMORIADNE TRAGICKÝ PRVÝ SVIATOK VIANOČNÝ NA SPIŠI Dnes dopoludnia došlo v obci Rudňany, v okrese Spišská Nová Ves, k... Posted by Polícia SR - Košický kraj on Sunday, December 25, 2022

5 Galéria

Zdroj: TASR/Dnes24.sk